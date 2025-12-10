Шта нам звијезде доносе предвиђају?

Извор:
Доносимо вам хороскоп за сриједу, 10.децембар 2025. године.
На послу сте одлучни и брзи, али пазите да не претјерате у импулсивности. Заузети осјећају појачану страст и потребу за топлином, а слободне привлачи неко ко прати вашу енергију. Здравље тражи мирнији ритам и мање напетости.
На послу радите стабилно и у свом темпу. Заузети траже мир и једноставност у односу, док слободне чека ненаметљив интерес из свакодневице. Здравље је добро уз пажњу на варење.
Посао је динамичан и пун комуникације, али провјерите све двапут. Заузети нека омекшају тон, а слободне очекује блискост кроз једну поруку или разговор. Здравље тражи кратак одмор за нерве.
На послу сте усмјерени на стабилност и практичне обавезе. Заузети траже мир и топлину, а слободне могу привући њежни, ненаметљиви контакти. Здравље је врло добро.
На послу сте примјетни и спремни да повучете важан потез. Заузети осјећају талас страсти и осјетљив его, а слободне привлачи пажња и јасна енергија друге особе. Здравље је добро, али пазите на претјеривање.
На послу радите тихо и прецизно, без притисака. Заузетима прија њежност и тишина, а слободнима може пријати лаган, дискретан контакт. Здравље је стабилно.
Посао се врти око сарадње и разговора који могу ријешити неспоразум. Заузети лакше обнављају блискост, док слободне очекује пријатан контакт кроз комуникацију. Здравље је добро.
На послу јасно знате шта желите завршити и избјегавате сукобе. Заузети траже искреност без претјераног интензитета, а слободне привлачи неко снажне енергије. Здравље осјетљиво у врату и раменима.
Посао доноси брзе идеје, али и склоност претјеривању. Заузети јачају однос кроз разговор, а слободне може изненадити контакт пун искре. Здравље је врло добро.
На послу све иде по плану и најбоље су практичне обавезе. Заузети цијене стабилност, а слободне привлачи неко резервисан, али сигуран. Здравље је одлично.
Посао тражи преговоре и смирене договоре. Заузети желе јасније одговоре, а слободне очекује занимљив контакт кроз разговор. Здравље је добро.
На послу сте организовани и мирно рјешавате обавезе. Заузети уживају у једноставности и њежности, а слободнима се може појавити симпатија у свакодневици. Здравље је одлично.
