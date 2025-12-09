Шта сваки хороскопски знак жели од свог партнера?

09.12.2025
Сваки хороскопски знак приступа љубави на свој начин, са различитим очекивањима, жељама и потребама.
Док једни траже стабилност и безбједност, други траже узбуђење, инспирацијом или дубоком емоционалном повезаношћу.
У наставку имате преглед онога што сваки знак Зодијака најчешће тражи у романтичном партнеру.
Ован
Овнови траже партнера који их може пратити у енергији, динамици и амбицији.
Привлаче их они који су храбри, директни и спремни на авантуре. У љубави највише цијене спонтаност, искреност и особу која зна држати корак са њиховим интензитетом.
Бик
Бикови траже партнера који доноси стабилност, мир и сигурност. Важна им је оданост и осјећај да могу некоме потпуно вјеровати.
У романтичној вези воле топлину, њежност и склад, а највише их привлачи особа која цијени рутину, удобност и заједничке тренутке опуштања.
Близанци
Близанци траже партнера који је комуникативан, отворен и занимљив.
Привлаче их они са којима могу разговарати сатима, истраживати нове теме и забављати се.
У љубави цијене слободу, флексибилност и партнера који разумије њихову потребу за промјенама.
Рак
Ракови траже партнера који је емотиван, њежан и поуздан. У љубави прижељкују осјећај дома, сигурности и блискости.
Привлаче их они који су брижни и спремни градити дубоку емоционалну везу засновану на повјерењу и разумијевању.
Лав
Лавови траже партнера који цијени њихову топлину, креативност и харизму.
Привлаче их људи који исказују осјећаје великим гестама, али и уз које се осјећају посебно.
У вези желе оданост, дивљење и партнера који се не боји показати љубав.
Дјевица
Дјевице траже партнера који је поуздан, практичан и стабилан. У љубави цијене искреност, досљедност и јасну комуникацију.
Привлаче их особе које им пружају сигурност, али и оне које их потичу на раст, уз пуно стрпљења и разумијевања.
Вага
Ваге траже партнера који доноси равнотежу, склад и естетику у њихов живот.
Привлаче их културни, љубазни и емоционално интелигентни људи. У вези желе мир, разумијевање и партнера с којим могу градити однос пун поштовања и узајамне подршке.
Шкорпија
Шкорпије траже партнера који је интензиван, искрен и емоционално дубок.
Привлаче их они који се не боје рањивости и страсти. У љубави желе оданост, повјерење и везу која се заснива на снажној емоционалној и физичкој повезаности.
Стријелац
Стријелци траже партнера који је слободан, отвореног ума и спреман на авантуре.
Привлаче их они који дијеле њихов оптимизам, знатижељу и жељу за истраживањем.
У вези цијене независност, спонтаност и партнера са којим никад није досадно.
Јарац
Јарчеви траже партнера који је стабилан, зрео и усмјерен на циљеве. У љубави желе поузданост, оданост и сигурност.
Привлаче их партнери који им показују да су спремни градити озбиљну, дуготрајну везу темељену на међусобном повјерењу и поштовању.
Водолија
Водолије траже партнера који је оригиналан, отвореног ума и склон неконвенционалном размишљању.
Привлаче их људи са којима могу дијелити идеје, визије и необичне перспективе.
У љубави цијене слободу, аутентичност и партнерски однос заснован на интелектуалном повезивању.
Рибе
Рибе траже партнера који је емотиван, саосјећајан и интуитиван. Привлаче их они који разумију њихов њежан унутарњи свијет.
У вези желе романтику, духовну блискост и партнера који може пружити топлину, подршку и дубоку емоционалну повезаност, преноси Индекс.
