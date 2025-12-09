Logo
Large banner

Шта сваки хороскопски знак жели од свог партнера?

09.12.2025

16:58

Коментари:

0
Par, ljubav
Фото: Pexels

Сваки хороскопски знак приступа љубави на свој начин, са различитим очекивањима, жељама и потребама.

Док једни траже стабилност и безбједност, други траже узбуђење, инспирацијом или дубоком емоционалном повезаношћу.

У наставку имате преглед онога што сваки знак Зодијака најчешће тражи у романтичном партнеру.

Ован

Овнови траже партнера који их може пратити у енергији, динамици и амбицији.

Привлаче их они који су храбри, директни и спремни на авантуре. У љубави највише цијене спонтаност, искреност и особу која зна држати корак са њиховим интензитетом.

Хороскоп

Занимљивости

Новац ће падати с неба директно у руке ова два знака хороскопа

Бик

Бикови траже партнера који доноси стабилност, мир и сигурност. Важна им је оданост и осјећај да могу некоме потпуно вјеровати.

У романтичној вези воле топлину, њежност и склад, а највише их привлачи особа која цијени рутину, удобност и заједничке тренутке опуштања.

Близанци

Близанци траже партнера који је комуникативан, отворен и занимљив.

Привлаче их они са којима могу разговарати сатима, истраживати нове теме и забављати се.

У љубави цијене слободу, флексибилност и партнера који разумије њихову потребу за промјенама.

Рак

Ракови траже партнера који је емотиван, њежан и поуздан. У љубави прижељкују осјећај дома, сигурности и блискости.

Привлаче их они који су брижни и спремни градити дубоку емоционалну везу засновану на повјерењу и разумијевању.

Лав

Лавови траже партнера који цијени њихову топлину, креативност и харизму.

Привлаче их људи који исказују осјећаје великим гестама, али и уз које се осјећају посебно.

У вези желе оданост, дивљење и партнера који се не боји показати љубав.

илу-хороскоп-28092025

Занимљивости

Моћан транзит промијениће сваки хороскопски знак пред сам крај 2025. године

Дјевица

Дјевице траже партнера који је поуздан, практичан и стабилан. У љубави цијене искреност, досљедност и јасну комуникацију.

Привлаче их особе које им пружају сигурност, али и оне које их потичу на раст, уз пуно стрпљења и разумијевања.

Вага

Ваге траже партнера који доноси равнотежу, склад и естетику у њихов живот.

Привлаче их културни, љубазни и емоционално интелигентни људи. У вези желе мир, разумијевање и партнера с којим могу градити однос пун поштовања и узајамне подршке.

Шкорпија

Шкорпије траже партнера који је интензиван, искрен и емоционално дубок.

Привлаче их они који се не боје рањивости и страсти. У љубави желе оданост, повјерење и везу која се заснива на снажној емоционалној и физичкој повезаности.

Стријелац

Стријелци траже партнера који је слободан, отвореног ума и спреман на авантуре.

Привлаче их они који дијеле њихов оптимизам, знатижељу и жељу за истраживањем.

У вези цијене независност, спонтаност и партнера са којим никад није досадно.

Жена

Занимљивости

Хороскопски знакови који живе у прошлости

Јарац

Јарчеви траже партнера који је стабилан, зрео и усмјерен на циљеве. У љубави желе поузданост, оданост и сигурност.

Привлаче их партнери који им показују да су спремни градити озбиљну, дуготрајну везу темељену на међусобном повјерењу и поштовању.

Водолија

Водолије траже партнера који је оригиналан, отвореног ума и склон неконвенционалном размишљању.

Привлаче их људи са којима могу дијелити идеје, визије и необичне перспективе.

У љубави цијене слободу, аутентичност и партнерски однос заснован на интелектуалном повезивању.

Рибе

Рибе траже партнера који је емотиван, саосјећајан и интуитиван. Привлаче их они који разумију њихов њежан унутарњи свијет.

У вези желе романтику, духовну блискост и партнера који може пружити топлину, подршку и дубоку емоционалну повезаност, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови:

Љубав

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта нам звијезде доносе данас?

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

11 ч

0
Новац ће падати с неба директно у руке ова два знака хороскопа

Занимљивости

Новац ће падати с неба директно у руке ова два знака хороскопа

12 ч

0
5 хороскопских знакова који хронично касне

Занимљивости

5 хороскопских знакова који хронично касне

21 ч

0
Пажљиво са њима, било каква критика ће их јако погодити

Занимљивости

Пажљиво са њима, било каква критика ће их јако погодити

1 д

0

Више из рубрике

Беба дијете

Занимљивости

Женско име моћног значења: Познато у многим културама, а родитељи га бирају због ове симболике

3 ч

0
Да ли ће ова година бити друга најтоплија у историји

Занимљивости

Да ли ће ова година бити друга најтоплија у историји

4 ч

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Занимљивости

Зашто се праведни и поштени људи више пате од грешника: Ово је разлог

6 ч

0
Од 11. децембра звијезде ће вам бити наклоњене више него икад

Занимљивости

Од 11. децембра звијезде ће вам бити наклоњене више него икад

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Вулић: Хорски наступи представника "тројке" показују немоћ

18

34

Сутра ова насеља остају без струје

18

30

Пушачи који одбаце дуван, осјећају повећану осјетљивост на бол, тврде научници

18

25

Путин: Покушавамо да окончамо рат који је почео пучем

18

21

Мјештани Росуља против измјена регулационог плана : ''Ово је потпуно ирационално''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner