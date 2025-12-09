Женско име моћног значења: Познато у многим културама, а родитељи га бирају због ове симболике

09.12.2025
Анастасија је једно од најљепших женских имена грчког поријекла које носи снажну симболику и богату историју. Њено значење „она која је васкрсла“ или „она која је поново рођена“ одувијек је привлачило пажњу због своје дубине и духовне поруке.
Ово женско име вијековима је присутно у различитим културама, нарочито у хришћанској традицији, гдје се везује за идеју новог живота и наде. Анастасија је истовремено елегантно, њежно и снажно име, па је зато често избор родитеља који желе име са посебном поруком.
Управо због своје симболике често се доживљава као име које доноси светлост, снагу и нови почетак. Ако трагате за женским именом које носи поруку топлине, вјере и обнове, име Анастасија би могло бити идеалан избор, пише Жена Блиц.
Име потиче од грчке ријечи анáстасис, што значи васкрсење, ускрснуће или поновно рођење.
Ова снажна симболика представља:
побједу живота над тамом,
нови почетак,
духовну снагу,
обнову и наду.
Због тога се име често повезује са храброшћу, постојаношћу и оптимизмом. У хришћанском свијету посебно је цијењено јер симболизује вјеру у живот и обнову духа.
Занимљивости
Најстарије женско име поново све популарније
Анастасија се као име јавља још у античкој Грчкој, али је своју највећу распрострањеност стекло током средњег вијека у земљама које су пратиле хришћанску традицију.
У Русији је било међу најпопуларнијим именима племства, а познато је и по бројним светитељкама које су га носиле.
На Балкану, а посебно у Србији, име Анастасија доживјело је велики повратак у посљедњих десетак година. Родитељи га бирају због:
елегантног звука,
симболичног значења,
историјских и духовних корена,
све веће популарности међу модерним именима.
