Ово женско име доноси успјех и срећу: Омиљено је међу новопеченим родитељима

22.10.2025

12:49

Фото: pexels

Током посљедње деценије, једно женско име доживјело је прави процват међу родитељима у Србији.

Ова кратка, али моћна ријеч, све чешће се појављује на списковима новорођених дјевојчица, а разлог лежи у њеној дубокој симболици и позитивној енергији коју носи.

Име Искра вијековима се повезује са свјетлошћу, топлином, радошћу и стваралачком снагом. По словенском поријеклу, означава варницу, покретачку силу и животну енергију. Симбол је промјене и новог почетка. Управо због тога многи вјерују да ово име доноси успјех, благостање и оптимизам.

Љепота и значење превазилазе границе Србије, па је тако име Искра присутно и у Словенији, Хрватској, Македонији, Бугарској и Русији, гдје се такође сматра симболом доброте и чисте енергије, преноси Најжена.

Име популарно и у Бугарској

Према неким тумачењима, у Бугарској се повезује са именом Искрен, што значи вјеран, праведан и искрен, док руска традиција ово име тумачи као “ону која доноси свјетлост”.

Без обзира на порекло, име Искра у себи носи поруку наде и свјетлости. Родитељи га бирају у жељи да њихова кћерка расте као особа која зрачи топлином, шири позитивну енергију и доноси добро свуда око себе.

И када све претходно наведено узмете у обзир, не треба да вас чуди ако у свом ближем – а и ширем – окружењу све чешће у будућности чујете да се многе дјевојчице одазивају на ово име.

