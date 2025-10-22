Logo

Лажирала трудноћу, лутку представила као новорођенче па објавила смрт бебе

22.10.2025

10:11

Фото: Unsplash

Дјевојка из Шкотске лажирала трудноћу. Двадесетдвогодишња Кира Казинс из Шкотске признала је да је потпуно измислила своју трудноћу - па чак и покушала да представи силиконску лутку као своје новорођенче.

Казинс је у уторак објавила извињење након што је њена велика превара разоткривена и почела брзо да се шири друштвеним мрежама.

"Жао ми је“, написала је у сада обрисаној Инстаграм причи.

"Нисам била трудна. Није било бебе. Све сам измислила и отишла предалеко. Лажирала сам ултразвуке, поруке, читаву причу о порођају и понашала се као да је лутка права беба."

Успјешно је заварала породицу и пријатеље, па чак и мушкарца за ког је тврдила да је отац дјетета, увјеривши их да је родила дјевојчицу по имену Бони-Леј Џојс 10. октобра.

Направила журку

Носила је лажни труднички стомак, организовала раскошну забаву поводом откривања пола дјетета и објављивала фотографије на друштвеним мрежама на којима је позирала са стомаком.

Као дио сложене преваре, објављивала је и лажне слике ултразвука, па чак тврдила да тестови показују да беба има срчану ману.

Затим је тврдила да је сама родила, а убрзо након тога почела да показује „новорођенче“ - које се касније испоставило да је „Реборн“ лутка, хиперреалистична реплика бебе.

Превара се разоткрила када је њена мајка пронашла лутку у Кириној соби прошле недјеље.

policija hrvatska (1)

Регион

Филмска акција у Загребу: Лопов из БиХ бјежао преко кровова, сва сила полиције га тражила

Непосредно прије него што је признала истину, Кира је отишла толико далеко да је „оцу“ рекла да је беба умрла.

Прича се брзо проширила друштвеним мрежама, а пријатељи и познаници су је назвали „патолошком лажљивицом“.

Неки су касније изјавили да су почели да сумњају јер никада нису чули бебу да плаче, а Кира није дозвољавала никоме да је додирне.

Хранила лутку

У свом необичном извињењу, Казинс је покушала да оправда оне који су повјеровали у њену лаж:

"У њихову одбрану - лутка је могла да се помјера. Могли сте да мијењате изразе лица, руке и ноге", рекла је.

"Могли сте и да је храните, па би ‘вршила нужду’. Када је нико не гледа изблиза, изгледа стварно. Нико није очекивао да моја ‘беба’ заправо лутка."

Такве Реборн лутке могу коштати и до 2.000 долара. Прављене су као врло реалистичне реплике беба и често се користе у терапијске сврхе - код особа које се боре са неплодношћу, губитком дјетета или деменцијом.

У посљедњих неколико година постале су дио тренда, у којем људи глуме да су лутке права дјеца - до те мјере да их „доје“ и фотографишу се с њима у јавности.

(newyorkpost)

