У Бечу промоција књиге "Држава" Милорада Додика

Извор:

СРНА

22.10.2025

07:51

Коментари:

0
У Бечу промоција књиге "Држава" Милорада Додика
Фото: Срна

У Бечу ће данас бити промовисана књига "Држава" аутора предсједника СНСД-а Милорада Додика која садржи његове говоре током предизборне кампање прошле године.

Промоција књиге биће одржана у 19.00 часова.

Приређивач књиге је Милан Љепојевић раније је рекао да су све говоре предсједника СНСД-а смјестили у једну књигу.

Он је указао на најважнију поруку коју је упутио предсједник Додик, а то је да нема слободе без државе.

Вртић, Бањалука

Бања Лука

Бањалучки вртићи од данас раде у пуном капацицету

"Наша држава је Република Српска и ако народ истински жели државу онда ће је у том случају и имати. Република Српска је настала као рефлекс на геноцид који се догодио над српским народом у НДХ и као израз воље српског народа. Она је гарант слободе српског народа и свих који у њој живе", рекао је Љепојевић.

