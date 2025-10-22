Сјеверна Кореја испалила балистичке ракете уочи самита лидера у Јужној Кореји

Извор:
Танјуг
22.10.2025
07:37
Сјеверна Кореја испалила је више балистичких ракета кратког домета, саопштила је јужнокорејска војска, недјељу дана прије самита лидера Азијско-пацифичке економске сарадње који ће бити одржан у Јужној Кореји.
Ракетна лансирања, прва од маја ове године, изведена су из области близу Пјонгјанга у правцу сјевероистока, а пројектили су прелетјели око 350 километара пре него што су пали на копно, саопштио је Здружени генералштаб Јужне Кореје, пренио је Ројтерс.
Јужна Кореја је информације о лансирању подијелила са Сједињеним Америчким Државама и Јапаном.
У Сеулу је одмах сазван хитан састанак о безбједности, а предсједник Ли Џае Мјунг је обавјештен о ситуацији.
Јапанска премијерка Санае Такаичи рекла је да лансирања нису имала утицаја на безбједност Јапана и да Токио наставља размјену података са савезницима.
Очекује се да ће се сљедеће недјеље у Јужној Кореји састати предсједници САД и Јужне Кореје, Доналд Трамп и Ли Џае Мјунг, током самита АПЕЦ-а.
Најављен је и билатерални састанак Трампа са кинеским предсједником Си Ђинпингом.
Сјеверна Кореја, која је под санкцијама Уједињених нација због свог ракетног и нуклеарног програма, наставља са тестирањима упркос међународним забранама.
Раније овог мјесеца, Пјонгјанг је на војној паради представио нову интерконтиненталну балистичку ракету, у присуству кинеског премијера.
