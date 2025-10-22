"Лабубу" манија не мирује, продаја скочила за 250% након лансирања мини верзије

22.10.2025
Поп Март, произвођач изузетно популарних лутака Лабубу, забиљежио је скок продаје након што је лансирао мини верзије својих играчака са темом чудовишта.
Кинеска компанија каже да су глобални приходи у три мјесеца до краја септембра скочили запањујућих 250% у поређењу са истим периодом прошле године, извјештава BBC .
Раст је углавном вођен продајом ван Кине. Приход у САД је скочио за више од 1.200%, а у Европи за више од 700%. Ове бројке су само најновије у низу снажних пословних резултата за Поп Март. Акције компаније су порасле за више од 5,5% у Хонг Конгу у четвртак, дајући компанији тржишну вриједност од око 45,5 милијарди долара.
Тајна успјеха у „слијепим кутијама“
Поп Март је најпознатији по продаји играчака у такозваним „слијепим кутијама“ - паковањима која скривају садржај док се не отворе. Ова маркетиншка метода је критикована због подстицања понашања сличног коцкању и компулзивне куповине. Колекционари су постали опсједнути Лабубима, измишљеним створењима налик вилењацима са редовима оштрих зуба, што доводи до дугих редова купаца који се формирају испред продавница широм свијета.
Друштво
Ризик од дављења дјеце: Повлачи се "лабубу" лутка
Препоруке познатих личности и стратешка партнерства
Лабубу је стекао огромну популарност, посебно у САД, захваљујући подршци познатих личности, укључујући Ким Кардашијан и Лизи из К-поп групе Блекпинк. Профил бренда је додатно ојачан партнерствима са великим именима као што су Кока-кола и франшиза манга Ван Пис.
Раст берзе и забринутост аналитичара
Покренуте 2019. године, лутке Лабубу помогле су Поп Марту да израсте у глобалног малопродајног гиганта са више од 2.000 аутомата за продају и продавница широм свијета. Компанија је листирала своје акције на берзи у Хонг Конгу 2020. године, а цијена њених акција је од тада порасла за више од 280%. Међутим, акције Поп Марта су пале посљедњих недјеља након упозорења инвестиционих банака са Вол Стрита, као што је Џеј Пи Морган. Аналитичари вјерују да је компанија прецењена и да је мало вјероватно да ће моћи да одржи популарност својих играчака на дужи рок.
