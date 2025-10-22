Logo

"Лабубу" манија не мирује, продаја скочила за 250% након лансирања мини верзије

22.10.2025

07:27

Коментари:

0
"Лабубу" манија не мирује, продаја скочила за 250% након лансирања мини верзије
Фото: The Wall Street Journal/Јутјуб

Поп Март, произвођач изузетно популарних лутака Лабубу, забиљежио је скок продаје након што је лансирао мини верзије својих играчака са темом чудовишта.

Кинеска компанија каже да су глобални приходи у три мјесеца до краја септембра скочили запањујућих 250% у поређењу са истим периодом прошле године, извјештава BBC .

Раст је углавном вођен продајом ван Кине. Приход у САД је скочио за више од 1.200%, а у Европи за више од 700%. Ове бројке су само најновије у низу снажних пословних резултата за Поп Март. Акције компаније су порасле за више од 5,5% у Хонг Конгу у четвртак, дајући компанији тржишну вриједност од око 45,5 милијарди долара.

Тајна успјеха у „слијепим кутијама“

Поп Март је најпознатији по продаји играчака у такозваним „слијепим кутијама“ - паковањима која скривају садржај док се не отворе. Ова маркетиншка метода је критикована због подстицања понашања сличног коцкању и компулзивне куповине. Колекционари су постали опсједнути Лабубима, измишљеним створењима налик вилењацима са редовима оштрих зуба, што доводи до дугих редова купаца који се формирају испред продавница широм свијета.

Лабубу лутке

Друштво

Ризик од дављења дјеце: Повлачи се "лабубу" лутка

Препоруке познатих личности и стратешка партнерства

Лабубу је стекао огромну популарност, посебно у САД, захваљујући подршци познатих личности, укључујући Ким Кардашијан и Лизи из К-поп групе Блекпинк. Профил бренда је додатно ојачан партнерствима са великим именима као што су Кока-кола и франшиза манга Ван Пис.

Раст берзе и забринутост аналитичара

Покренуте 2019. године, лутке Лабубу помогле су Поп Марту да израсте у глобалног малопродајног гиганта са више од 2.000 аутомата за продају и продавница широм свијета. Компанија је листирала своје акције на берзи у Хонг Конгу 2020. године, а цијена њених акција је од тада порасла за више од 280%. Међутим, акције Поп Марта су пале посљедњих недјеља након упозорења инвестиционих банака са Вол Стрита, као што је Џеј Пи Морган. Аналитичари вјерују да је компанија прецењена и да је мало вјероватно да ће моћи да одржи популарност својих играчака на дужи рок.

Подијели:

Тагови:

Лабубу

lutka

prodaja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амерички "нон-пејпер": Русија тражи читав Донбас

Свијет

Амерички "нон-пејпер": Русија тражи читав Донбас

4 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Хороскоп за сриједу 22. октобар, ови знакови треба да се пазе

4 ч

0
Драма у Италији: Фудбалски клуб под контролом мафије

Фудбал

Драма у Италији: Фудбалски клуб под контролом мафије

4 ч

0
Ко напада људе у Новом Саду?! Објављен снимак, једна од повријеђених: "Залетио се на мене ничим изазван!"

Србија

Ко напада људе у Новом Саду?! Објављен снимак, једна од повријеђених: "Залетио се на мене ничим изазван!"

4 ч

0

Више из рубрике

Амерички "нон-пејпер": Русија тражи читав Донбас

Свијет

Амерички "нон-пејпер": Русија тражи читав Донбас

4 ч

0
Плијен вриједан 450.000 евра: Држављани БиХ и Хрватске се терете за 36 провала

Свијет

Плијен вриједан 450.000 евра: Држављани БиХ и Хрватске се терете за 36 провала

12 ч

0
Пензионер из БиХ ослобођен оптужби да је Аустрију оштетио за 30.000 евра

Свијет

Пензионер из БиХ ослобођен оптужби да је Аустрију оштетио за 30.000 евра

13 ч

0
Фицо: Европа мора да учини све да се одржи самит Русија - САД

Свијет

Фицо: Европа мора да учини све да се одржи самит Русија - САД

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

19

Ако сте међу ова 3 хороскопска знака, до краја дана чека вас невјероватан обрт

11

14

Пуцњава у загребачком насељу, полиција трага за нападачем

11

07

Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

11

03

Повучена два модела штитника за ролање: У случају пада може узроковати повреде

10

59

Издато упозорење: У Крајини ће дувати јак олујни вјетар

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner