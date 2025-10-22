Logo

Амерички "нон-пејпер": Русија тражи читав Донбас

22.10.2025

Фото: Танјуг/АП

У приватном саопштењу послатом САД током викенда, познатом као "нон пејпер", Русија је поновила своје претходне услове за постизање мировног споразума са Украјином.

Ово наводе двојица америчких званичника и особа упућена у ситуацију, јавља Ројтерс.

Русија је, наиме, поновила захтјев да преузме контролу над цијелим регионом Донбаса у Украјини, рекао је један од америчких званичника, а такав став ефективно одбацује Трампов приједлог да линије фронта буду "замрзнуте" на својим тренутним локацијама.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Још није вријеме

Бијела кућа и руска амбасада у Вашингтону нису одмах одговорили на захтјев за коментар.

Вијест о "нон пејперу" - што је дипломатски израз за неформални документ којим се једној страни саопштава став друге стране - појавила се док предложени самит између Трампа и руског предсједника Владимира Путина у Будимпешти изгледа све мање извјестан.

Званичник Бијеле куће рекао је Ројтерсу у уторак да за тај састанак "у непосредној будућности" нема планова.

tramp putin

Свијет

Одложено! Ништа од састанка Трампа и Путина?

Трамп је имао телефонски разговор са Путином у четвртак, након чега је рекао да ће се састанак у Будимпешти одржати, могуће у наредне двије нед‌јеље.

На приватном састанку с украјинским предсједником Володимиром Зеленским у петак, Ројтерс и други медији извијестили су да су амерички званичници представили украјинском лидеру план Кремља којим би Украјина одустала од региона Донбаса у замјену за мале дијелове региона Запорожје и Херсон.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Мислим да ће све бити у реду са Кином

Зеленски је одбио, а Трамп је потом јавно изјавио да би постојеће линије фронта требало да буду "замрзнуте".

Русија је такође у "нон пејперу" поновила свој претходни став да ниједна НАТО војска не смије бити распоређена у Украјини као дио било ког мировног споразума, рекао је један од званичника.

