Цистерна за гориво се преврнула, па експлодирала: Погинуло најмање 35 људи

Извор:

СРНА

21.10.2025

22:11

Коментари:

0
Фото: Pexels

Најмање 35 људи је погинуло када се цистерна за гориво преврнула и експлодирала у сјеверној нигеријској држави Нигер, саопштио је Федерални корпус за безбједност на путевима /ФРСЦ/.

Командант сектора ФРСЦ-а Нигер Аишату Саду рекла је да је возило слетјело са пута што је довело до изливања бензина након чега је услиједио пожар и експлозија.

ILU-NOVČANIK-230925

Вицеви

Виц дана: Мујо и Хасо опљачкани

Она је додала да су рањени пребачени у оближњу болницу.

Такви инциденти су чести у овој најнасељенијој држави Африке, гдје се нафтни производи транспортују путевима због ограничене инфраструктуре цјевовода.

илу-дјеца-30092025

Занимљивости

Најуспјешнија д‌јеца рађају се у три хороскопска знака

Лоше одржавани путеви пуни рупа доприносе честим несрећама које годишње односе десетине живота.

