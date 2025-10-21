Цистерна за гориво се преврнула, па експлодирала: Погинуло најмање 35 људи

Извор:
Најмање 35 људи је погинуло када се цистерна за гориво преврнула и експлодирала у сјеверној нигеријској држави Нигер, саопштио је Федерални корпус за безбједност на путевима /ФРСЦ/.
Командант сектора ФРСЦ-а Нигер Аишату Саду рекла је да је возило слетјело са пута што је довело до изливања бензина након чега је услиједио пожар и експлозија.
Она је додала да су рањени пребачени у оближњу болницу.
Такви инциденти су чести у овој најнасељенијој држави Африке, гдје се нафтни производи транспортују путевима због ограничене инфраструктуре цјевовода.
Лоше одржавани путеви пуни рупа доприносе честим несрећама које годишње односе десетине живота.
