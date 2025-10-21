Русија у СБ УН: Постоје назнаке да Приштина спрема преузимање школа и болница на Косову

Извор:
Sputnjik
21.10.2025
19:27
Извјештај о раду УНИМК-а јасно одражава тренд ка значајном погоршавању кризе на Косову, а главни разлози су остали непромњени и укључују политику мржње Приштине према српској заједници и њену жељу да наметне потпуну контролу над сјевером покрајине у дослуху са бројним западним земљама, изјавио је стални представник Русије у УН Василиј Небензја.
Као примјере тога, Небензја је подсјетио на нову рунду приштинских рација са, како је рекао, намјером да се елиминишу српске структуре у покрајини, на узурпацију комуналних предузећа и објеката социјалних услуга и културних и спортских објеката.
- Постоје назнаке да су у току припреме за заузимање образовних институција и болница. Масовно протјеривање Срба из социјалних станова на сјеверу Косова је у току. Планови за експропријацију српских цркава и манастира укључују покушаје оснивања сопствених православних цркава. Темпо ерозије граница око густо насељеног српског становништва на сјеверу покрајине је порастао - рекао је Небензја, оцијенивши да је циљ Приштине "подстицање етничке експанзије косовских Албанаца".
Он је истакао да се тзв. косовске безбједносне снаге слободно крећу у оклопним возилима у сјеверним општинама застрашујући локално становништво.
Навео је да су изграђена да нова прелаза преко Ибра без сагласности Срба и да планови владе у Приштини укључују званично проглашење косовских Срба странцима.
- Као резултат тога, људи који су вјековима живјели на њиховој земљи, на којој се налазе гробови многих генерација њихових предака, мораће да затраже документа о привременом боравку - рекао је руски представник.
Према његовим ријечима, Приштина покушава да примора Србе да се пријаве за локално псеудо-држављанство.
- Ово је покушај под лажним изговором да се спријечи учешће на општинским изборима који ће се одржати 12. октобра за водећу странку косовских Срба, Српску листу - рекао је Небензја и истакао да је та странка нанедавним изборима побиједила у девет од десет неалбанских општина.
Небензја је навео да Приштина није показала напредак у спровођењу онога на шта се обавезала Бриселским споразумом, што укључује оснивање Заједнице српских општина.
- Брисел овдје наставља да цијелом свијету демонстрира своју неадекватност када је у питању спољна политика. Није било напретка ни у истрази о нападу на члана особља УНМИК-а, Михаила Краснашчукова, 28. маја 2019. године, нити је дато било какво објашњење у вези са нелегитимном изјавом члана особља мисије, Андреја Антонова, 31. децембра 2021. године. Умјесто да се дужно труде да смање хаос Приштине, западне престонице само настављају да угађају својим штићеницима док настоје да наметну рјешења за проблеме на Косову под њиховим условима, заобилазећи међународно право, игноришући легитимна права и интересе Срба који тамо живе - навео је Небензја.
Он је оцијенио да Приштина добија помоћ у изградњи сопствене војске.
- Приштина добија помоћ у изградњи сопствене војске. Добро је познато да, ако Аљбин Курти задржи власт, намјерава да повећа војне расходе како би створио заједничку војну јединицу са Албанијом и покренуо план производње муниције, као и да спроведе велику обуку добровољних резервиста како би им обезбиједио оружје у случају мобилизације. Пријетња коју такви планови представљају за безбједност у региону је јасна - закључио је Небезја.
