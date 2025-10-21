Бубић: Занемарује се да је политичка странка субјект приватног права

Поводом обраћања Суда БиХ ЦИК-у БиХ у вези правних посљедица осуде предсједника Милорада Додика, Бубић је напоменуо да се СНСД не финансира из јавних средстава.

- На овакав правни статус странке указује не само законски оквир /члан 3 и др. Закона о политичким организацијама Републике Српске/ већ и судска пракса Уставног суда БиХ и Европског суда за људска права, како смо детаљније образлагали у скорашњем саопштењу браниоца - навео је Бубић за Срну.

Истакао је да ЦИК БиХ нема стварну надлежност у погледу регистрације политичке странке као правног лица и субјекта права, нити надлежност регистрације заступника странке у правном промету.

Он је додао да је друго питање пријаве странке за изборни процес, али то нема везе са правним субјективитетом, појасивши да странка може да се пријави за изборе, а и не мора.

- Према члану 15 став 2 Закона о политичким организацијама РС о упису оснивања и промјени података политичког субјекта одлучује основни суд у сједишту Вишег суда према сједишту странке. У овом случају то је Основни суд у Бањалуци. Суд БиХ то очито занемарује, иако то еx леге не може занемарити - навео је Бубић.

Према његовим ријечима, Суд БиХ јесте одбио очигледно оправдан захтјев одбране за делегацију надлежности правосуђу Републике Српске, у кривичном поступку против предсједника Додика, али не може произвољно игнорисати одредбе о стварној надлежности суда у Бањалуци у вези промјене регистарских података политичке странке.

Нагласио је и да о /не/основаности таквог захтјева може одлучити само надлежан суд.

- ЦИК БиХ не може бити активно легитимисана да такав захтјев поднесе. Захтјев неовлаштеног лица се одбацује, без расправе о меритуму. На крају, али важно - ово није само покушај `делегације` надлежности ненадлежном органу, већ и примјер понижења правосуђа Републике Српске, једино стварно надлежног за ову правну ситуацију - нагласио је Бубић.