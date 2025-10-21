Logo

Министри у четвртак и петак у посјети локалним заједницама у Посавини

21.10.2025

18:02

Министри у четвртак и петак у посјети локалним заједницама у Посавини
Фото: АТВ

Више министара у Влади Републике Српске боравиће у четвратак и петак, 23. и 24. октобра, у посјети Броду, Вукосављу, Дервенти и Модричи.

Приликом посјете Броду министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић ће у четвртак у 10.00 часова посјетити пољопривредно газдинство Дејана Грозданића, а у 11.30 часова пољопривредно газдинство Бранка Џабића.

Министар породице, омладине и спорта Селма Чабрић ће у 11.00 посјетити Аикидо клуб "Брод", а у исто вријеме планиран је и састанак министра просвјете и културе Боривоја Голубовића са начелником општине Миланом Зечевићем и представницима вртића "Бели Анђео", те основних школа "Свети Сава", "Лијешће", "Никола Тесла".

Заједнички састанак са начелником Зечевићем у 12.00 часова одржаће министар финансија Зора Видовић, министар породице, омладине и спорта Селма Чабрић, министар управе и локалне самоуправе Сенка Јујић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран и министар за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић.

Предвиђен је током дана и састанак министра за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бојана Випотника са начелником општине Брод.

Министар здравља и социјалне заштите Алена Шеранића разговараће у 9.00 часова са начелником општине Вукосавље Зекеријахом Бахићем, а у 10.30 часова посјетиће Болницу за хроничну психијатрију "Јакеш", најављено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

У Дервенти је у четвртак у 8.00 часова предвиђен састанак министра управе и локалне самоуправе Сенке Јујић и министра за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бојана Випотника са градоначелником Игором Жунићем.

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић ће у Дервенти у 9.00 посјетити градску управу и Борачку организацију, у 10.00 часова предузеће "Металац МБМ", а у Модричи у 12.00 часова Храм Покрова Пресвете Богородице у Вишњику.

Министра просвјете и културе Боривоја Голубовића и министра здравља и социјалне заштите Алена Шеранића у петак ће у 12.00 часова одржати састанак са градоначелником Дервенте Игором Жунићем.

Двојица министара ће затим у 13.00 часова посјетити Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју "Будућност".

