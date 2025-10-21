Министри у четвртак и петак у посјети локалним заједницама у Посавини

21.10.2025
18:02
Коментари:0
Више министара у Влади Републике Српске боравиће у четвратак и петак, 23. и 24. октобра, у посјети Броду, Вукосављу, Дервенти и Модричи.
Приликом посјете Броду министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић ће у четвртак у 10.00 часова посјетити пољопривредно газдинство Дејана Грозданића, а у 11.30 часова пољопривредно газдинство Бранка Џабића.
Свијет
Драма на крузеру: Путник пао у море током крстарења
Министар породице, омладине и спорта Селма Чабрић ће у 11.00 посјетити Аикидо клуб "Брод", а у исто вријеме планиран је и састанак министра просвјете и културе Боривоја Голубовића са начелником општине Миланом Зечевићем и представницима вртића "Бели Анђео", те основних школа "Свети Сава", "Лијешће", "Никола Тесла".
Заједнички састанак са начелником Зечевићем у 12.00 часова одржаће министар финансија Зора Видовић, министар породице, омладине и спорта Селма Чабрић, министар управе и локалне самоуправе Сенка Јујић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран и министар за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић.
Предвиђен је током дана и састанак министра за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бојана Випотника са начелником општине Брод.
БиХ
Дивљом вожњом за 17 минута прешао дионицу за коју је потребно 34 минута: Све снимао и објавио
Министар здравља и социјалне заштите Алена Шеранића разговараће у 9.00 часова са начелником општине Вукосавље Зекеријахом Бахићем, а у 10.30 часова посјетиће Болницу за хроничну психијатрију "Јакеш", најављено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.
У Дервенти је у четвртак у 8.00 часова предвиђен састанак министра управе и локалне самоуправе Сенке Јујић и министра за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бојана Випотника са градоначелником Игором Жунићем.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Данијел Егић ће у Дервенти у 9.00 посјетити градску управу и Борачку организацију, у 10.00 часова предузеће "Металац МБМ", а у Модричи у 12.00 часова Храм Покрова Пресвете Богородице у Вишњику.
Свијет
Кина у СБ УН: У пуној мјери поштовати територијални интегритет и суверенитет Србије
Министра просвјете и културе Боривоја Голубовића и министра здравља и социјалне заштите Алена Шеранића у петак ће у 12.00 часова одржати састанак са градоначелником Дервенте Игором Жунићем.
Двојица министара ће затим у 13.00 часова посјетити Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју "Будућност".
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
19
27
19
20
19
17
19
12
19
03
Тренутно на програму