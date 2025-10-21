Logo

Дивљом вожњом за 17 минута прешао дионицу за коју је потребно 34 минута: Све снимао и објавио

21.10.2025

17:55

Брза вожња од Љубушког до Мостара
Фото: YouTube/Screenshot/Night Ride POV

Иако су у само једном дану на путевима у БиХ живот изгубиле три особе, неодговорна вожња и даље односи свој данак – овај пут кроз опасан тренд снимања тзв. “брзинске славе”.

На друштвеним мрежама појавио се видео у којем возач од Љубушког до Мостара стиже за само 17 минута, иако је према Гугл картама за ту дионицу дугу 30 километара потребно најмање 34 минуте нормалне вожње. Снимак, забиљежен у вечерњим сатима, приказује низ прекршаја – прекорачење брзине, претицање у супротној траци и кориштење мобилног телефона током вожње.

savjet bezbjednosti un

Свијет

Кина у СБ УН: У пуној мјери поштовати територијални интегритет и суверенитет Србије

На крају снимка возач сам прилаже и доказ – screenshot навигације који потврђује да је пут прешао готово двоструко брже од прописаног времена.

Према наводима портала Бљесак.инфо, редакција је видео запримила путем е-маила, а комплетан материјал је прослијеђен МУП-у ХНК и МУП-у ЖЗХ. Полиција би требала утврдити идентитет возача и прекршаје које је починио.

Осим саме вожње, објављени су и други снимци истог младића на којима се види како “пали гуме” и изводи дрифт манеувре на јавним површинама.

Ilu-kruzer-290825

Свијет

Драма на крузеру: Путник пао у море током крстарења

Док породице широм Босне и Херцеговине оплакују изгубљене животе, а црне хронике биљеже нове трагедије, чини се да ни вапаји најближих ни упозорења јавности не допиру до оних који ризик виде као забаву.

19

27

Русија у СБ УН: Постоје назнаке да Приштина спрема преузимање школа и болница на Косову

19

20

У Теслићу ухапшено шест особа: Напали полицију, оштетили службено возило

19

17

Судбина Шмита пред Међународним судом правде?

19

12

''Ништа се не одређује бројчано, по Уставу су сви једнаки у БиХ''

19

03

Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?

