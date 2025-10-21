Logo

Додик: Полтроне из ЦИК-а БиХ приморали да гласају, ја сам изабрани предсједник

21.10.2025

12:41

Милорад Додик, предсједник
Фото: Танјуг/АП

Полтроне из ЦИК-а БиХ су приморали да гласају о томе да се мени забрани да будем предсједник странке, каже предсједник Милорад Додик, коментаришући то што је Суд БиХ упутио допис ЦИК у којем је како се наводи "разјаснио правне посљедице пресуда Додику у предмету који се водио против њега за непоштивање одлука Кристијана Шмита".

Наиме, Суд је навео да Додик "не може бити предсједник СНСД".

"То говори о њиховој болесној амбицији. Једино неапсурдно рјешење је наша самосталност. Ја јесам изабрани предсједник, али нисам предсједник одлуком Суда, која је вануставна. Не потписујем акте из практичног разлога, да то не послужи људима из Суда. Наш циљ је одржати односе са Русијом, Србијом, Мађарском и поставити на најбољи стратешки ниво сарадњу са Доналдом Трампом", каже Додик.

Истакао је да "ако хоћете БиХ вратите на Дејтон, ако нећете разићи ћемо се".

