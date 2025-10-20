Logo

Поново вандализам: Разбијен споменик на православном гробљу

СРНА

20.10.2025

21:13

Фото: СРНА

Разбијен је надгробни споменик на српском православном гробљу у селу Горњи Трнчићи код Какња, потврдио је Срни парох добрињски Драгиша Цвјетковић.

Цвјетковић је рекао да је разбијен споменик Јанка Ђорђа Симића и да су о овом срамном догађају обавијештени припадници Министарства унутрашњих послова /МУП/ Зеничко-добојског кантона, који су изашли на лице мјеста и извршили увиђај.

"Гробље у Горњим Тичићима било је оскрнављено и деведесетих година прошлог вијека када је поломљен велики број споменика и крстова. Посљедњих 20 година, једном годишње у мају, парохијани долазе у свој завичај и окупљају се на овом мјесном гробљу", навео је Цвјетковић.

Отац Предраг Поповић

Друштво

Отац Предраг Поповић подијелио фотографију из Бијељине која враћа вјеру у доброту

Од бројних оштећених надгробних обиљежја, Цвјетковић је истакао да су парохијани обновили само споменик покојног Ђорђа, када је 2019. године подигнута скромна мермерна плоча са његовом сликом.

"Већ у мају 2020. године, приликом доласка на гробље, уочена су оштећења на слици на којој су оштрим предметом стругане очи покојника. Приликом молитве у мају 2025. године плоча је била читава, али су крајем септембра, приликом обиласка гробља ради уређења, избјегли парохијани затекли поломљен споменик", указао је Цвјетковић.

Цвјетковић је навео да се, упркос оваквим кукавичким испадима, са вјером у Бога, слогом и заједништвом наставља рад на уређењу гробља.

"Тренутно се сијече ниско растиње, грање и остало да би гробље у Горњим Тичићима било уређено како приличи покојницима. Ако Бог да, наредни подухват је постављање ограде око гробља", закључио је Цвјетковић.

