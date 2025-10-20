Цвијановић: Изетбеговић поново пријети хришћанима у БиХ

Извор:
АТВ
20.10.2025
13:57
Коментари:0
Предсједник СДА Бакир Изетбеговић поново пријети хришћанима, Србима и Хрватима у БиХ, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Предсједник СДА Бакир Изетбеговић поново пријети хришћанима - Србима и Хрватима у БиХ. Устав је свим конститутивним народима у БиХ дао једнака права и Бакир Изетбеговић је до сада требао да се навикне на то. То што он сматра да би Бошњаци - муслимани због бројности требали бити… pic.twitter.com/lx4oJwjdig— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 20, 2025
''Предсједник СДА Бакир Изетбеговић поново пријети хришћанима - Србима и Хрватима у БиХ. Устав је свим конститутивним народима у БиХ дао једнака права и Бакир Изетбеговић је до сада требао да се навикне на то. То што он сматра да би Бошњаци - муслимани због бројности требали бити надређени, а хришћани њима подређени је у складу са његовом екстремистичком агендом. Почело је ново вријеме, а оно доноси и анестезирање његове радикалне политике. Било би корисније да престане да сања о унитарној држави, јер се то у БиХ никада неће остварити. Уосталом, беспотребно је да се оваквим пријетећем изјавама доказује чак и својим бирачима, јер ће Тројка свакако бити поражена на предстојећим изборима'', написала је Цвијановић, на ''Иксу''.
БиХ
23 ч0
Република Српска
1 д1
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
59
13
57
13
56
13
52
13
48
Тренутно на програму