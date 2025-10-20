Logo

Цвијановић: Изетбеговић поново пријети хришћанима у БиХ

Извор:

АТВ

20.10.2025

13:57

Коментари:

0
Цвијановић: Изетбеговић поново пријети хришћанима у БиХ

Предсједник СДА Бакир Изетбеговић поново пријети хришћанима, Србима и Хрватима у БиХ, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

''Предсједник СДА Бакир Изетбеговић поново пријети хришћанима - Србима и Хрватима у БиХ. Устав је свим конститутивним народима у БиХ дао једнака права и Бакир Изетбеговић је до сада требао да се навикне на то. То што он сматра да би Бошњаци - муслимани због бројности требали бити надређени, а хришћани њима подређени је у складу са његовом екстремистичком агендом. Почело је ново вријеме, а оно доноси и анестезирање његове радикалне политике. Било би корисније да престане да сања о унитарној држави, јер се то у БиХ никада неће остварити. Уосталом, беспотребно је да се оваквим пријетећем изјавама доказује чак и својим бирачима, јер ће Тројка свакако бити поражена на предстојећим изборима'', написала је Цвијановић, на ''Иксу''.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Бакир Изетбеговић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић: Kонаковић незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ без сагласности српских и хрватских министара

БиХ

Цвијановић: Kонаковић незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ без сагласности српских и хрватских министара

23 ч

0
Додик: Да одем на пет година, оставио бих Жељку Цвијановић да у моје име управља

Република Српска

Додик: Да одем на пет година, оставио бих Жељку Цвијановић да у моје име управља

1 д

1
Цвијановић: Ако у Америци поништавају штетне посљедице Бајденове ере, зашто ми то не бисмо могли у БиХ?

Република Српска

Цвијановић: Ако у Америци поништавају штетне посљедице Бајденове ере, зашто ми то не бисмо могли у БиХ?

1 д

0
Шта је све речено на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске?

Република Српска

Шта је све речено на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске?

1 д

0

Више из рубрике

Амиџић о Конаковићевој "шали": Није мајка клела што се коцкао, него што се вадио

БиХ

Амиџић о Конаковићевој "шали": Није мајка клела што се коцкао, него што се вадио

1 ч

0
Аулић: Пуљић, опет, промашио цијелу лопту

БиХ

Аулић: Пуљић, опет, промашио цијелу лопту

3 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

БиХ

Земљотрес погодио Зеницу

3 ч

0
Elmedin Konakovic

БиХ

У страху од истраге Тужилаштва Конаковић се одриче властитог потписа и поручује: “Шалио сам се"

17 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

59

Купио вињету, добио казну: Није помогла ни жалба

13

57

Цвијановић: Изетбеговић поново пријети хришћанима у БиХ

13

56

Вујичић: Интереси Српске бране се у Народној скупштини, а не у Сарајеву и ОХР-у

13

52

Зашто Град Бањалука блокира радове на Градском стадиону?

13

48

Детаљи страве: Једна од жена тешко рањених је у поодмаклој трудноћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner