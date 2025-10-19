Цвијановић: Kонаковић незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ без сагласности српских и хрватских министара

Logo

Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, поручила је да је министар иностраних послова БиХ Елмедин Kонаковић је незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ, а да никад није за то добио сагласност и српских и хрватских министара.

''Варали су, петљали, лагали годинама. Неки су их у томе и охрабривали, зато смо их оставили да чекају иза затворених врата. Kонаковић је незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ, а да никад није за то добио сагласност и српских и хрватских министара. То је у маниру тродеценијске приватизације и узурпације заједничких институција БиХ од стране бошњалких политичких структура''', истакла је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Како Цвијановић додаје, да ствар буде гора, обманули су и америчку администрацију, па чак отишли толико далеко да су се по медијима хвалили како су у то увукли и дјецу важних људи у институцијама САД.

''Ми у Републици Српској играмо поштено и зато вјерујемо да је у амбијенту прекомјерног домаћег и страног лицемјерја дошло вријеме или за налажење рјешења или за прихватање чињенице да нема рјешења. Ово је наша задња понуда, не зато што сте то ви у Сарајеву заслужили, већ зато што неке нисмо оставили иза затворених врата. И осим што играмо поштено, тачно знамо шта радимо. Поздрав из Републике Српске'', закључила је Цвијановић.

Жељка Цвијановић

Елмедин Конаковић

