Цвијановић: Kонаковић незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ без сагласности српских и хрватских министара

АТВ
19.10.2025
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, поручила је да је министар иностраних послова БиХ Елмедин Kонаковић је незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ, а да никад није за то добио сагласност и српских и хрватских министара.
''Варали су, петљали, лагали годинама. Неки су их у томе и охрабривали, зато смо их оставили да чекају иза затворених врата. Kонаковић је незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ, а да никад није за то добио сагласност и српских и хрватских министара. То је у маниру тродеценијске приватизације и узурпације заједничких институција БиХ од стране бошњалких политичких структура''', истакла је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Како Цвијановић додаје, да ствар буде гора, обманули су и америчку администрацију, па чак отишли толико далеко да су се по медијима хвалили како су у то увукли и дјецу важних људи у институцијама САД.
Варали су, петљали, лагали годинама. Неки су их у томе и охрабривали, зато смо их оставили да чекају иза затворених врата. Министар иностраних послова БиХ Елмедин Kонаковић је незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ, а да никад није за то добио сагласност и српских и… pic.twitter.com/DHyGTRZqlz— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 19, 2025
''Ми у Републици Српској играмо поштено и зато вјерујемо да је у амбијенту прекомјерног домаћег и страног лицемјерја дошло вријеме или за налажење рјешења или за прихватање чињенице да нема рјешења. Ово је наша задња понуда, не зато што сте то ви у Сарајеву заслужили, већ зато што неке нисмо оставили иза затворених врата. И осим што играмо поштено, тачно знамо шта радимо. Поздрав из Републике Српске'', закључила је Цвијановић.
