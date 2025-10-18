Цвијановић: Српска никада није пристала бити понижена и деградирана

18.10.2025
Осим грађанима Републике Српске никоме ништа нисам дужна објашњавати. А, они пуно више разумију и кад им се не каже све рекла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
- Нити су збуњени, нити их се тиче што су други збуњени. А преживјели су свашта, од двоструких аршина до разноразних казни јер су то жељели они који су данас збуњени. У томе је снага Републике Српске, јер никад није пристала да буде понижена и деградирана. Kо нас поштује, ми му узвраћамо и већим поштовањем - навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
Додаје да ће маневрисати док не буду, како каже, сигурни да је Република Српска заштићена.
- Хвала Милораду Додику који нас је научио да лично можемо поднијети све ако је то за Републику Српску. Тако ћемо и даље - написала је Цвијановићева.
