Јединство више него потребно: Сутра посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

АТВ
17.10.2025
19:10
Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, на чијем дневном реду је Приједлог одлуке о привременом обављању послова из надлежности предсједника Републике Српске, биће одржана сутра са почетком у 10.30 часова.
Утврђено је то данас на телефонском колегијуму. Опозиција је била против предложеног дневног реда, иако из владајуће коалиције и овај пут позивају на јединство. Више о овој теми ће наш репортер, Бранка Дакић, која је испред Народне скупштине Српске.
Народна скупштина Републике Српске сутра ће именовати привременог извршиоца послова из надлежности предсједника Републике Српске. Ово је јединствена и изузетно тешка политичка ситуација и битно је да се покаже јединство, поручују из владајуће коалиције.
''Јединство нам је требало много раније, али није касно ни сутра да га имамо, али ја не вјерујем да ћемо га имати. По ономе што смо имали на колегијуму, колеге нису подржале ову тачку. Сви бирамо своје путеве, а народ ће да суди врло брзо и опредијелиће се чија је политика исправна. Жалосно је што нисмо били јединствени и прије годину, и прије двије када је овај процес почео, па да заједно отјерамо то страног окупатора“, рекла је Ања Љубојевић, потпредсједник Народне скупштине Републике Српске.
Из СДС-а кратко поручују да ће на сједници учествовати. Како ће се изјаснити још не знају. Све, кажу, зависи од приједлога владајуће већине, али увјеравају да ће подржати све што је у интересу Републике Српске.
''До сада смо били свједоци да владајућа коалиција јуче предлаже једно, данас друго, сутра треће, тако да ми данас не можемо имати сто посто информацију да кажемо прихватићемо, нећемо прихватити. Кад сутра будемо знали ко је кандидат, је л' то у највећем интересу Републике Српске. Ако буде било у интересу Српске и Српског народа, ми ћемо прихватити“, казао је Перо Ђурић, посланик СДС-а у Народној скупштини Републике Српске.
Има и оних опозицинара који не пропуштају прилику да упуте критике на рачун власти. Небојши Вукановићу не свиђа се то што се све, како каже, ради ''наврат - нанос''.
''Мислим да не постоји било какав вид рационалног објашњења за ово што ради режим, као да смо неки суботари, као да је ратно, ванредно стање, па се изненада заказује у суботу посебна сједница. Тај проблем вршиоца дужности се могао ријешити измјенама Закона, да то буде у складу са Уставом'', казао је Небојша Вукановић, шеф клуба посланика листе ''За правду и ред'' у Народној скупштини Републике Српске.
Није ванредно стање, али јесте историјски тренутак у Српској, поручују аналитичари. Тога морају бити свјесни и они који су на власти, али и опозиција, став је Данијела Симића. Каже да није само Кристијан Шмит тај који је наметнутим одлукама урушавао уставну позицију Републике Српске. Радили су то и његови претходници.
''Ово све у чему се тренутно налазимо је кривица свих политичких представника, и власти и опозиције, јер не могу да нађу заједнички језик. Чини се да од Николе Поплашена и Карлоса Вестендорпа, па до Кристијана Шмита и Милорада Додика нисмо ништа научили, а чињеница је да уколико јединствено одбацимо, чак и да буде било каквих предсједничких избора, да је то закон. Дакле, оно што народ мисли то је закон“, истиче политички аналитичар, Данијел Симић.
Кога ће владајућа већина предложити да обавља послове из надлежности предсједника и како ће се опозиција поставити, биће познато сутра на Посебној сједници. Важно је нагласити да Милораду Додику овим не престаје мандат предсједника.
