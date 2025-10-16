Logo

Цвијановић ће обављати послове предсједника, док Додик остаје предсједник

Извор:

АТВ

16.10.2025

19:10

Коментари:

0

Жељка Цвијановић биће именована за привременог извршиоца послова из надлежности предсједника и неће бити ни предсједник Републике Српске, ни вршилац дужности предсједника након што народни посланици у суботу усвоје Одлуку о привременом обављању послова из надлежности предсједника Републике Српске.

Сама Одлука у првом члану као предсједника Републике препознаје искључиво – Милорада Додика.

Одлука о привременом обављању послова из надлежности предсједника Републике Српске – у радном материјалу за 27. посебну сједницу Народне скупштине пише:

... У условима противуставног и незаконитог дјеловања Суда БиХ и Централне изборне комисије БиХ који својим одлукама онемогућавају демократски изабраног предсједника Републике Српске Милорада Додика да врши функцију на коју је изабран, Народна скупштина утврђује потребу да буде именовано лице које ће привремено обављати послове из надлежности предсједника Републике Српске.

додик даљ

Република Српска

Додик: Уручено признање - признање Српској и тешкој борби коју води

Одлука ниједним словом не доводи у питање статус и мандат Милорада Додика као предсједника Републике Српске. Образложење Одлуке чак наглашава уставни пропис да мандат предсједника престаје прије истека времена искључиво опозивом или оставком. Не постоји план за опозив Додика, а АТВ-у је у врху СНСД-а потврђено да Милорад Додик неће поднијети оставку на мјесто предсједника Републике Српске како би Парламент именовао Жељку Цвијановић да привремено обавља послове из надлежности предсједника Републике.

Штавише, Одлука је конципирана на начин да, у случају да Уставни суд БиХ донесе привремену мјеру по апелацијама Милорада Додика и заустави примјену пресуде Суда БиХ и одлуке ЦИК-а о пријевременим изборима, Народна скупштина може да засједа и стави ван снаге Одлуку о томе да Жељка Цвијановић обавља послове предсједника, те да их настави обављати предсједник Републике Милорад Додик.

Одлука о привременом обављању послова из надлежности предсједника Републике Српске – у радном материјалу за 27. посебну сједницу Народне скупштине стоји сљедеће:

- Привремено обављање послова из надлежности предсједника Републике Српске траје све док Народна скупштина ову одлуку не стави ван снаге, а најдаље до избора и преузимања дужности предсједника Републике.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановићева ће привремено обављати послове из надлежности предсједника Српске

Послове из надлежности предсједника, прије свега потписивање указа о проглашењу закона, већ неко вријеме обавља потпредсједник Давор Прањић. Па ипак, иако је дјеловало да с оваквом праксом може да се настави до избора новог предсједника, Прањића је према Члану 80. Устава Српске у случају привремене спријечености да обавља своје функције одредио предсједник Републике, а будући да постоји опасност да се Милораду Додику оспори и право да именује своју замјену, Скупштина је морала да преузме одговорност.

И преузеће је и то према обавези очувања функционисања органа Републике, коју је у својој одлуци из новембра 2007. године нагласило Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске као одговор на апелацију бошњачког клуба у Вијећу народа на сличну Привремену одлуку Скупштине да Игор Радојичић након смрти Милана Јелића обавља неодложне послове из надлежности предсједника Републике.

stasa kosarac

Република Српска

Кошарац: Додик - предсједник Српске вољом народа, што се мора поштовати

У Одлуци ВЗВИ УС Републике Српске – 27. новембар 2007. године пише:

Имајући у виду да је Народна скупштина орган Републике који врши уставотворну и законодавну власт и која је представничко тијело свих грађана у Републици Српској, Вијеће сматра да та институција има обавезу да у оквиру уставних овлашћења употријеби све правне инструменте потребне за функционисање органа Републике.

Радном верзијом Одлуке која би требало да се нађе пред посланицима у суботу није прецизно наведено који су то послови из надлежности предсједника, али претпоставља се да се задатак односи на све надлежности, односно на представљање Републике, доношење указа о проглашењу закона, обављање послова из области безбједности и односа Републике с другим државама и међународним организацијама, у случају потребе у датом периоду и предлагање судија Уставног суда, постављање и опозив шефова представништава Српске у иностранству, предлагање амбасадора и међународних представника БиХ из Републике Српске и тако даље.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Српска има одговорну државну политику

Милорад Додик ће очигледно радити посао који је радио и до сада, с мандатом који има од кад је положио заклетву у Скупштини, и с потписом предсједник Републике Српске поред имена - само без личног потписа, којег већ неко вријеме нема на документима из Палате Републике.

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

Davor Pranjić

Коментари (0)
