Додик: Уручено признање - признање Српској и тешкој борби коју води

16.10.2025
17:15
Коментари:0
Предсједник Републике Српске посјетио је данас Саборни храм Светог великомученика Димитрија у Даљу, гдје му је уручено признање, за које је рекао да је то признање Српској и тешкој борби коју води.
- У темељу те борбе људске, политичке и државне је борба за Српску православну цркву. Ми смо увјерени да само очување Цркве значи очување идентитета - истакао је Додик у обраћању манастирском братству.
Он је нагласио да је братство препознало активности које води руководство Републике Српске.
Према његовим ријечима, на глобалном нивоу сукобљавају се различите концепције како ће се људска заједница организовати и како ће живјети.
Нa позив Његовог преосвештенства епископа осјечко-пољског и барањског господина Херувима, боравио сам у посјети Епархији у Даљу. — Милорад Додик (@MiloradDodik) October 16, 2025
Том приликом одликован сам Орденом Светог Стефана Штиљановића, највишим одликовањем Епархије осјечко-пољске и барањске.
Хвала владици Херувиму на… pic.twitter.com/7NIJmD0JBy
- Једна од оних која је нас задесила овдје јесте та неолиберална концепција која је ишла за тим да разбије сваку врсту идентитета - нагласио је Додик.
Додика је по доласку у посјету дочекао Његово преосвештенство епископ осјечкопољски и барањски Херувим.
Током посјете, Додик је обишао Патријаршијски двор у Даљу и резиденцију Епископа осјечкопољског и барањског, као и родну кућу једног од најчувенијих српских научника Милутина Миланковића.
