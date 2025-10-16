Logo

Додик: Уручено признање - признање Српској и тешкој борби коју води

16.10.2025

17:15

Коментари:

0
Додик: Уручено признање - признање Српској и тешкој борби коју води
Фото: Printscreen/X/MiloradDodik

Предсједник Републике Српске посјетио је данас Саборни храм Светог великомученика Димитрија у Даљу, гдје му је уручено признање, за које је рекао да је то признање Српској и тешкој борби коју води.

- У темељу те борбе људске, политичке и државне је борба за Српску православну цркву. Ми смо увјерени да само очување Цркве значи очување идентитета - истакао је Додик у обраћању манастирском братству.

Он је нагласио да је братство препознало активности које води руководство Републике Српске.

Према његовим ријечима, на глобалном нивоу сукобљавају се различите концепције како ће се људска заједница организовати и како ће живјети.

- Једна од оних која је нас задесила овдје јесте та неолиберална концепција која је ишла за тим да разбије сваку врсту идентитета - нагласио је Додик.

Додика је по доласку у посјету дочекао Његово преосвештенство епископ осјечкопољски и барањски Херувим.

Током посјете, Додик је обишао Патријаршијски двор у Даљу и резиденцију Епископа осјечкопољског и барањског, као и родну кућу једног од најчувенијих српских научника Милутина Миланковића.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Министри задовољни урађеним: Најавили нове пројекте и законска рјешења

Република Српска

Министри задовољни урађеним: Најавили нове пројекте и законска рјешења

2 ч

0
На Меремишљу обиљежене 33 године од страдања 28 српских бораца

Република Српска

На Меремишљу обиљежене 33 године од страдања 28 српских бораца

2 ч

0
Цвијановићева ће привремено обављати послове из надлежности предсједника Српске

Република Српска

Цвијановићева ће привремено обављати послове из надлежности предсједника Српске

4 ч

0
Кошарац: Додик - предсједник Српске вољом народа, што се мора поштовати

Република Српска

Кошарац: Додик - предсједник Српске вољом народа, што се мора поштовати

4 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

26

ЕУ разматра потпуну забрану продаје цигарета с филтером

18

20

Старијем мушкарцу украдено неколико хиљада евра: Појавила се нова подмукла интернет превара

18

14

Стравична смрт познатог милионера шокирала јавност

18

07

Прво оглашавање Мирке Васиљевић након скандала

17

57

Почело снимање наставка Гибсоновог филма "Страдање Христово"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner