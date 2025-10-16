Logo

Кошарац: Додик - предсједник Српске вољом народа, што се мора поштовати

Кошарац: Додик - предсједник Српске вољом народа, што се мора поштовати
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац данас је у разговору са амбасадором Италије у БиХ Саром Ети Кастелани нагласио да је Милорад Додик предсједник Републике Српске јер је то изборна воља Срба, те да ту поруку пренесе колегама амбасадорима.

"Додик је изборна воља српског народа и мора се поштовати", истакао је Кошарац.

Кошарац је Срни рекао да је током сусрета јасно изразио став да је ЕУ у БиХ пала на испиту који се зове Кристијан Шмит јер је политичка криза проузрокована његовим дјеловањем, што је произвело додатне проблеме и неповјерење у БиХ.

Према његовим ријечима, на антиуставно дјеловање и подривање Дејтонског мировног споразума институције Републике Српске одговарају у складу са међународним правом, Уставом БиХ и уставним капацитетом Републике Српске.

У дјелу разговора о европском путу БиХ, Кошарац је указао да је Брисел често условљавао БиХ и да има неуједначен приступ према конститутивним народима и ентитетима у БиХ.

"Указао сам и на посљедњи у низу примјера, када је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен посјетила Сребреницу, али не и Братунац", навео је Кошарац.

Он је додао да СНСД, на темељу фундаменталних политика и ставова институција Републике Српске није хочничар реформи и ЕУ пута, али да јесте борац за загарантована уставна права српског народа у БиХ.

"Ми афирмишемо договор два ентитета и три конститутивна народа, без страног интервенционизма. Брисел је свој лицемјеран приступ показао када је рекао да БиХ са ОХР-ом не може бити дио ЕУ, након чега је дао снажну подршку нелегитимном Шмиту и његовим антиуставним и антидејтонским активностима", навео је Кошарац, који је и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара.

У разговору о економским везама БиХ и Италије, Кошарац и Кастеланијева фокусирали су се на унапређење пољопривредне сарадње, с нагласком на примарне и прерађивачке капацитете агромедитеранских култура.

"С тим у вези, договорили смо да представници Агромедитеранског института из Барија и италијанске организације `ФедерУнакома` у наредном периоду посјете Републику Српску и Федерацију БиХ како бисмо договорили моделе даље сарадње", рекао је Кошарац.

Он је додао да ће ово бити тема његовим предстојећих разговора са надлежним ентитетским министрима.

Сташа Кошарац

Милорад Додик

