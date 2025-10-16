Logo

Дјечак упуцао директора школе и побјегао

Извор:

Телеграф

16.10.2025

13:23

Дјечак упуцао директора школе и побјегао
Полиција у Турској трага за малољетником који се сумњичи да је јутрос упуцао Ф. О., директора једне основне школе у граду Денизли, у тренутку док је жртва са своје троје дјеце напуштала кућу.

К. К. (17) сумњичи се да је пресрео Ф. О. у тренутку када се спремао да одвезе дјецу у школу. Осумњичени је у директора насред улице испалио четири хица. Са тешким повредама несрећни човјек се само срушио на улици, док је нападач побјегао.

Сумња се да је К. К. син човјека који је менаџер кантине у школи коју води Ф. О.. Наводно је покушају убиства претходила свађа Ф. О. са оцем осумњиченог око неког уговора, након чега је са оцем К. К. наводно школа прекинула сарадњу.

Према изјавама очевидаца, Ф. О. је са троје дјеце прилазио аутомобилу када им је тинејџер пришао, извукао пиштољ који је скривао испод одјеће, а потом је хладнокрвно почео да пуца у Ф. О. док су дјеца вриштала.

Након што је испалио четири хица, која су Ф. О. погодила у руке и ноге, осумњичени је побјегао низ улицу и за њим се и даље трага.

Екипе Хитне помоћи су збринуле Ф. О. и превезле гдје у најближу болницу, гдје је одмах одведен у операциону салу. Према првим информацијама, није животно угрожен.

pucnjava

покушај убиства

Turska

