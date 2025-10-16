Колона тзв. КБС прошла кроз Сјеверну Митровицу; Тврде да су погријешили пут

Извор:
Колона од два камиона и четири "хамера" са припадницима тзв. КБС данас је пријеподне прошла Сјеверном Митровицом што је забринуло грађане.
Замјеник директора тзв. косовске полиције за регион Сјевер Ветон Ељшани за Косово онлајн је потврдио да је колона тзв. КБС прошла Сјеверном Митровицом.
- Возачи су погријешили, односно грешком је колона преко источног моста кроз Бошњачку и поред Техничке школе стигли до некадашње пумпе НИС-а гдје су им се обратили полицајци. Речено је да су погријешили пут. Косовска полиција је испратила ту колону возила према мосту код Дудиног крша гдје су се вратили у Јужну Митровицу - рекао је Ељшани.
Према споразуму из 2013. године, припадници тзв. КБС не могу на сјевер КиМ без дозволе команданта КФОР-а.
У јануару ове године, влада привремених приштинских институција послала је писмо тадашњем команданту КФОР-а генералу Енрику Бардуанију у коме је наведено да тзв. КБС неће бити распоређене на сјевер без претходног одобрења КФОР-а.
