Ову грешку многи праве када перу веш

Извор:
Крстарица
16.10.2025
12:50
Коментари:0
Да би се мирис омекшивача осјетио данима након прања, кључно је да не препуните машину за веш и да користите тачно прописану дозу омекшивача.
Превише веша спрјечава равномерно распоређивање течности, док вишак омекшивача може загушити влакна тканине и парадоксално – ослабити мирис. Уз то, редовно чишћење машине је неопходно како се заостале нечистоће не би мијешале са свјежим мирисом.
Једна од најчешћих грешака због којих веш не мирише интензивно јесте претрпавање машине. Када је бубањ препун, одјећа нема довољно простора да се слободно креће, што значи да вода и омекшивач не могу да продру до сваког комада подједнако. Резултат је веш који је на неким местима опран добро, а на другима једва да је „осјетио“ омекшивач. Увијек оставите бар ширину длана слободног простора на врху бубња – то је једноставно правило које доноси велику разлику.
Многи мисле да ће удвостручавање дозе омекшивача резултирати двоструко јачим мирисом, али истина је потпуно другачија. Вишак омекшивача се не испира добро, таложи се на тканини и ствара слој који спречава да одећа упије воду и мирис. Умјесто баршунасте мекоће, добијате веш који је на додир помало љепљив, а мирис је слаб или га уопште нема. Зато увијек пажљиво прочитајте упутство на паковању и користите мјерну чашицу.
Чак и ако све радите како треба, прљава машина може саботирати сав ваш труд. Временом се у прегради за детерџент, гуми на вратима и унутар бубња накупљају остаци прашка, омекшивача, прљавштине и буђи. Ове наслаге не само да изазивају непријатне мирисе, већ могу и неутралисати мирис омекшивача који додате. Једном мјесечно покрените празан циклус прања на највишој температури, додајући шољу бијелог сирћета или соде бикарбоне како бисте очистили и дезинфиковали машину.
Начин на који сушите веш такође игра велику улогу. Не остављајте мокар веш у машини дуго након завршеног циклуса, јер ће се брзо развити непријатан мирис влаге и буђи. Најбоље је да веш одмах извадите и прострете га. Ако је могуће, сушите га на свјежем ваздуху, јер природна циркулација ваздуха помаже да се мирис сачува. Избјегавајте предуго сушење на јаком сунцу или у машини за сушење на високој температури, јер топлота може „испарити“ мирисне ноте, пише Крстарица.
