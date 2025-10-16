Logo

Ову грешку многи праве када перу веш

Извор:

Крстарица

16.10.2025

12:50

Коментари:

0
Ову грешку многи праве када перу веш
Фото: Pexels

Да би се мирис омекшивача осјетио данима након прања, кључно је да не препуните машину за веш и да користите тачно прописану дозу омекшивача.

Превише веша спрјечава равномерно распоређивање течности, док вишак омекшивача може загушити влакна тканине и парадоксално – ослабити мирис. Уз то, редовно чишћење машине је неопходно како се заостале нечистоће не би мијешале са свјежим мирисом.

Да ли стављате превише веша у бубањ?

Једна од најчешћих грешака због којих веш не мирише интензивно јесте претрпавање машине. Када је бубањ препун, одјећа нема довољно простора да се слободно креће, што значи да вода и омекшивач не могу да продру до сваког комада под‌једнако. Резултат је веш који је на неким местима опран добро, а на другима једва да је „осјетио“ омекшивач. Увијек оставите бар ширину длана слободног простора на врху бубња – то је једноставно правило које доноси велику разлику.

Више омекшивача не значи и дужи мирис

Многи мисле да ће удвостручавање дозе омекшивача резултирати двоструко јачим мирисом, али истина је потпуно другачија. Вишак омекшивача се не испира добро, таложи се на тканини и ствара слој који спречава да одећа упије воду и мирис. Умјесто баршунасте мекоће, добијате веш који је на додир помало љепљив, а мирис је слаб или га уопште нема. Зато увијек пажљиво прочитајте упутство на паковању и користите мјерну чашицу.

Када сте посљедњи пут очистили машину?

Чак и ако све радите како треба, прљава машина може саботирати сав ваш труд. Временом се у прегради за детерџент, гуми на вратима и унутар бубња накупљају остаци прашка, омекшивача, прљавштине и буђи. Ове наслаге не само да изазивају непријатне мирисе, већ могу и неутралисати мирис омекшивача који додате. Једном мјесечно покрените празан циклус прања на највишој температури, додајући шољу бијелог сирћета или соде бикарбоне како бисте очистили и дезинфиковали машину.

Не заборавите и на правилно сушење

Начин на који сушите веш такође игра велику улогу. Не остављајте мокар веш у машини дуго након завршеног циклуса, јер ће се брзо развити непријатан мирис влаге и буђи. Најбоље је да веш одмах извадите и прострете га. Ако је могуће, сушите га на свјежем ваздуху, јер природна циркулација ваздуха помаже да се мирис сачува. Избјегавајте предуго сушење на јаком сунцу или у машини за сушење на високој температури, јер топлота може „испарити“ мирисне ноте, пише Крстарица.

Подијели:

Таг:

прање веша

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крај октобра доноси неочекивани новац за ова два знака

Занимљивости

Крај октобра доноси неочекивани новац за ова два знака

1 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Завршени претреси у склопу акције "Коверта"

2 ч

0
Ruža cvijet

Култура

Умрла популарна глумица Пенелопе

2 ч

0
Орбан: Напори САД осујећени европским отпором

Свијет

Орбан: Напори САД осујећени европским отпором

2 ч

0

Више из рубрике

Стручњаци открили зашто дјеца треба да одрастају уз пса

Савјети

Стручњаци открили зашто дјеца треба да одрастају уз пса

3 ч

0
Најбољи трик за чување кромпира: Остаће свјеж мјесецима

Савјети

Најбољи трик за чување кромпира: Остаће свјеж мјесецима

5 ч

0
Да ли је могуће пријевремено отплатити кредит и како? Стручњак нам открива гдје сви гријеше

Савјети

Да ли је могуће пријевремено отплатити кредит и како? Стручњак нам открива гдје сви гријеше

17 ч

0
Слатки ужитак који подсјећа на баклаву

Савјети

Слатки ужитак који подсјећа на баклаву

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

32

Партизан раскинуо уговор са најплаћенијим фудбалером

14

25

Џасмин Тукс је прва трудница која је отворила Victoria's Сецрет ревију

14

25

Не игноришите симптоме: Ако вам руке трну док спавате, ево шта одмах требате урадити

14

23

Само ови вртићи у Бањалуци ће дежурати од понедјељка

14

16

”Казном покажите да људски живот има вриједност”: Окончано суђење Амиру Кујовићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner