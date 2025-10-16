Logo

Најбољи трик за чување кромпира: Остаће свјеж мјесецима

Извор:

Крстарица

16.10.2025

09:20

Коментари:

0
Најбољи трик за чување кромпира: Остаће свјеж мјесецима
Фото: Pixabay

Кромпир је намирница која се често купује у већим количинама, али проблем настаје када почне да клија или трули прије него што га искористимо. Стручњаци откривају једноставан трик који помаже да кромпир остане свјеж и употребљив много дуже него што је уобичајено.

Зашто кромпир брзо пропада

Кромпир је осјетљив на влагу, свјетлост и температуру. Ако се чува на топлом или влажном мјесту, брзо почиње да клија и губи квалитет. Такође, присуство других намирница може убрзати процес кварења.

Мачка

Економија

На тржишту се појавило вино за мачке

Једноставан трик са јабуком

Да би кромпир остао свјеж мјесецима, довољно је да се у врећу или кутију са кромпиром стави једна јабука. Јабука ослобађа природне гасове који успоравају клијање и продужавају свјежину кромпира. На овај начин кромпир може трајати знатно дуже без губитка укуса и текстуре.

Идеални услови за чување

Осим трика са јабуком, важно је кромпир чувати на тамном и прохладном мјесту, најбоље у подруму или остави. Никако га не треба држати у фрижидеру, јер ниска температура мијења његов укус и текстуру.

судница

Свијет

Бранио се на суду помоћу вјештачке интелигенције, па дебело кажњен

Комбинација правилног складиштења и једноставног додатка јабуке може учинити да кромпир остане свјеж и до неколико мјесеци. Овај трик је практичан, јефтин и лако примјенљив у сваком домаћинству.

Подијели:

Таг:

Кромпир

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта значе лампице на инструмент табли: Не игноришите упозорења која могу скупо да вас коштају

Ауто-мото

Шта значе лампице на инструмент табли: Не игноришите упозорења која могу скупо да вас коштају

53 мин

0
Скандал у операционој сали: Неурохируршкиња пустила дијете да буши пацијенту лобању

Здравље

Скандал у операционој сали: Неурохируршкиња пустила дијете да буши пацијенту лобању

59 мин

0
Гогановић: Додикова ера тек почиње, што прије схвате биће боље свима у БиХ

БиХ

Гогановић: Додикова ера тек почиње, што прије схвате биће боље свима у БиХ

1 ч

0
Пешић: Јокић и Јовић нису могли да устану из кревета

Кошарка

Пешић: Јокић и Јовић нису могли да устану из кревета

1 ч

0

Више из рубрике

Да ли је могуће пријевремено отплатити кредит и како? Стручњак нам открива гдје сви гријеше

Савјети

Да ли је могуће пријевремено отплатити кредит и како? Стручњак нам открива гдје сви гријеше

12 ч

0
Слатки ужитак који подсјећа на баклаву

Савјети

Слатки ужитак који подсјећа на баклаву

18 ч

0
Ови кућни апарати вам праве велике рачуне за струју: Ево како да уштедите

Савјети

Ови кућни апарати вам праве велике рачуне за струју: Ево како да уштедите

19 ч

0
Само један састојак ће помоћи да се кувана јаја лакше гуле

Савјети

Само један састојак ће помоћи да се кувана јаја лакше гуле

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

55

Ухапшен бивши министар пољопривреде

09

50

Нови рекорд у Бањалуци, на продају стан од 15 квадрата

09

50

За ове знакове слиједи 9 година благостања: Да ли сте међу њима?

09

44

Васпитачи отказали најављено окупљање, штрајк се наставља

09

34

Милица Тодоровић изабрала име за сина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner