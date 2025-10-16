Најбољи трик за чување кромпира: Остаће свјеж мјесецима

Извор:
16.10.2025
Кромпир је намирница која се често купује у већим количинама, али проблем настаје када почне да клија или трули прије него што га искористимо. Стручњаци откривају једноставан трик који помаже да кромпир остане свјеж и употребљив много дуже него што је уобичајено.
Кромпир је осјетљив на влагу, свјетлост и температуру. Ако се чува на топлом или влажном мјесту, брзо почиње да клија и губи квалитет. Такође, присуство других намирница може убрзати процес кварења.
Да би кромпир остао свјеж мјесецима, довољно је да се у врећу или кутију са кромпиром стави једна јабука. Јабука ослобађа природне гасове који успоравају клијање и продужавају свјежину кромпира. На овај начин кромпир може трајати знатно дуже без губитка укуса и текстуре.
Осим трика са јабуком, важно је кромпир чувати на тамном и прохладном мјесту, најбоље у подруму или остави. Никако га не треба држати у фрижидеру, јер ниска температура мијења његов укус и текстуру.
Комбинација правилног складиштења и једноставног додатка јабуке може учинити да кромпир остане свјеж и до неколико мјесеци. Овај трик је практичан, јефтин и лако примјенљив у сваком домаћинству.
