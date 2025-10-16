Гогановић: Додикова ера тек почиње, што прије схвате биће боље свима у БиХ

Извор:
СРНА
16.10.2025
08:53
Глас Републике Српске данас се чује и у свјетским центрима моћи, захваљујући приступу предсједника Републике Српске Милорада Додика и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, који досљедно и одговорно представљају интересе српског народа на сусретима са највишим међународним званичницима, изјавио је замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић.
Гогановић је истакао за Срну да Република Српска, под политичким вођством предсједника Додика, гради добре односе и на Истоку и на Западу, нагласивши да то не значи "сједење на двије столице", већ досљедно заступање српских националних интереса, без угрожавања интереса других конститутивних народа у БиХ.
"Неодговорни појединци у политичком Сарајеву шире лажни наратив да је дошао крај политичке каријере Милорада Додика, али ми из Републике Српске јасно им поручујемо да Додикова ера тек почиње. Што прије схвате ту политичку реалност, биће боље свим народима у БиХ", истакао је Гогановић.
Он је додао да Република Српска добро разумије нова геополитичка кретања у свијету и да једино инсистира на поштовању Дејтонског мировног споразума.
"Дијалогом можемо ријешити већину проблема, али Република Српска и српски народ не могу бити изостављени из процеса доношења одлука у БиХ", закључио је Гогановић.
