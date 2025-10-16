Logo

Гогановић: Додикова ера тек почиње, што прије схвате биће боље свима у БиХ

Извор:

СРНА

16.10.2025

08:53

Коментари:

0
Гогановић: Додикова ера тек почиње, што прије схвате биће боље свима у БиХ
Фото: Фејсбук/Александар Гогановић

Глас Републике Српске данас се чује и у свјетским центрима моћи, захваљујући приступу предсједника Републике Српске Милорада Додика и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, који досљедно и одговорно представљају интересе српског народа на сусретима са највишим међународним званичницима, изјавио је замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић.

Гогановић је истакао за Срну да Република Српска, под политичким вођством предсједника Додика, гради добре односе и на Истоку и на Западу, нагласивши да то не значи "сједење на двије столице", већ досљедно заступање српских националних интереса, без угрожавања интереса других конститутивних народа у БиХ.

"Неодговорни појединци у политичком Сарајеву шире лажни наратив да је дошао крај политичке каријере Милорада Додика, али ми из Републике Српске јасно им поручујемо да Додикова ера тек почиње. Што прије схвате ту политичку реалност, биће боље свим народима у БиХ", истакао је Гогановић.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Референдума ће бити

Он је додао да Република Српска добро разумије нова геополитичка кретања у свијету и да једино инсистира на поштовању Дејтонског мировног споразума.

"Дијалогом можемо ријешити већину проблема, али Република Српска и српски народ не могу бити изостављени из процеса доношења одлука у БиХ", закључио је Гогановић.

Подијели:

Таг:

Александар Гогановић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Амиџић: Сага око буџета показује да је БиХ неодржива

БиХ

Амиџић: Сага око буџета показује да је БиХ неодржива

12 ч

0
Одговор бахатим возачима: Од драконских казни до трајног одузимања аута

БиХ

Одговор бахатим возачима: Од драконских казни до трајног одузимања аута

13 ч

0
Усвојени приједлози шест европских закона

БиХ

Усвојени приједлози шест европских закона

13 ч

0
СНСД тврди: Пропао покушај да се "на мала врата" Црнадак именује за главног преговарача

БиХ

СНСД тврди: Пропао покушај да се "на мала врата" Црнадак именује за главног преговарача

14 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

55

Ухапшен бивши министар пољопривреде

09

50

Нови рекорд у Бањалуци, на продају стан од 15 квадрата

09

50

За ове знакове слиједи 9 година благостања: Да ли сте међу њима?

09

44

Васпитачи отказали најављено окупљање, штрајк се наставља

09

34

Милица Тодоровић изабрала име за сина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner