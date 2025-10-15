Logo

Усвојени приједлози шест европских закона

Извор:

СРНА

15.10.2025

20:13

Коментари:

0
Усвојени приједлози шест европских закона
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је вечерас приједлоге шест европских закона.

У првом читању, по скраћеном поступку, усвојени су Приједлог закона о жигу, Приједлог закона о патенту, Приједлог закона о заштити пословне тајне као права интелектуалне својине.

Посланицу су у првом читању, по скраћеном поступку, усвојили и Приједлог закона о заштити топографија полупроводничких производа, Приједлог закона о заступању у области права индустријске својине и Приједлог закона о мјерним јединицама у БиХ.

Усвојен је и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, којим је предвиђено да се дефинише појам бахата вожња, јер све више саобраћајних несрећа узрокују брза вожња, алкохол, наркотици, кориштење телефона приликом управљања возилом и претицање на пуној линији.

Посланици су усвојили и закључак да се овај законски приједлог и у Дому народа разматра по хитној процедури.

У другом читању усвојен је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама БиХ, којим би се регулисало право остваривања породиљског одсуства за очеве.

Посланици су усвојили Приједлог закона о измјени Закона о азилу и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о индустријском дизајну.

За Приједлог закона о измјени и допунама Закона о Агенцији за истраге и заштиту БиХ /Сипа/ није било ентитетске већине за разматрање по скраћеном поступку.

Посланици су данас дали сагласност за ратификацију више међународних уговора и споразума.

Овим је данашња сједница завршена.

Predstavnički dom

Коментари (0)
