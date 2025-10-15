Logo

ПД ПС: Није усвојен приједлог буџета

Аутор:

Маријана Ивељић

15.10.2025

19:15

Коментари:

0
ПД ПС: Није усвојен приједлог буџета
Фото: Printscreen/Срна

Буџет БиХ пао трећи пут заредом. ПД ПС БиХ ни данас није усвојио буџет институција и међународних обавеза БиХ за ову годину.

Посланици нису подржали приједлог да овај документ буде размотрен ни по хитној ни по скраћеној процедури.

Конкретно, посланици из Српске, између осталог, замијерају повећање издвајања за Оружане снаге БиХ.

"Оно што су они покушали, покушали су да угурају у буџет институције културе што би само по себи подразумијевало пренос надлежности. Такође, додатна средства која се односе на пословање БХРТ-а су изван оног оквира који треба да буде. Дакле, буџет не може да буде структурисан на начин да двојица људи у Предсједништву сједну и кажу сад ћемо ми то расподијелити како хоћемо, и ту смо имали одређене примједбе на додатна издвајања за Оружан снаге БиХ", рекао је Милорад Којић, посланик у ПД ПС БиХ.

Према приједлогу који је предложило Предсједништво БиХ, буџет институција БиХ за ову годину износи 1,5 милијарди КМ. СНСД није против усвајања буџета БиХ, али јесте против неуставних, незаконитих и неспроводивих рјешења, порука је Николе Шпирића.

Предлагање буџета се налази у истој лепези оних политичких структура који су хтјели да Републику Српску и њено руководство да оптуже за свашта. Уколико се дође до памети па се амандманима тај буџет доведе на нешто што је законито, уставно, проводимо ми ћемо бити ту да гласамо за то. Јуче сте чули изјаву, СНСД није против усвајања буџета, али је против неуставног, незаконитог и непроводивог буџета", рекао је Никола Шпирић, предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.

Наредни корак је да Буџет иде у редовну процедуру и о њему ће ријечи бити на сједници која ће највјероватније бити одржана 29. октобра.

Предсједавајући Представничког дома задужио је посланике да припреме амандмане за ову сједницу како би се покушало доћи до усвајања овог документа.

Подијели:

Тагови:

PDPS BiH

Nikola Špirić

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нема подршке приједлогу да посланици именују главног преговарача са ЕУ

БиХ

Нема подршке приједлогу да посланици именују главног преговарача са ЕУ

3 ч

0
Вулић: Приједлог за смјену Чаваре није оправдан и нећемо га подржати

БиХ

Вулић: Приједлог за смјену Чаваре није оправдан и нећемо га подржати

4 ч

0
Изетбеговић тражи смјену Додика са чела СНСД-а

БиХ

Изетбеговић тражи смјену Додика са чела СНСД-а

4 ч

3
Којић: Неозбиљна и подла политика Магазиновића

БиХ

Којић: Неозбиљна и подла политика Магазиновића

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

22

Да ли је могуће пријевремено отплатити кредит и како? Стручњак нам открива гдје сви гријеше

21

16

Прва трансродна особа на свијету била је надарена умјетница чији живот није дочекао ни 50. рођендан

21

13

Барселона љута на Левандовског – разлаз на љето?

21

05

Пукло стакло: Авион америчког министра одбране принудно слетио у Велику Британију

21

01

Афричка унија суспендовала чланство Мадагаскара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner