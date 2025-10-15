ПД ПС: Није усвојен приједлог буџета

Аутор:Маријана Ивељић
15.10.2025
19:15
Коментари:0
Буџет БиХ пао трећи пут заредом. ПД ПС БиХ ни данас није усвојио буџет институција и међународних обавеза БиХ за ову годину.
Посланици нису подржали приједлог да овај документ буде размотрен ни по хитној ни по скраћеној процедури.
Конкретно, посланици из Српске, између осталог, замијерају повећање издвајања за Оружане снаге БиХ.
"Оно што су они покушали, покушали су да угурају у буџет институције културе што би само по себи подразумијевало пренос надлежности. Такође, додатна средства која се односе на пословање БХРТ-а су изван оног оквира који треба да буде. Дакле, буџет не може да буде структурисан на начин да двојица људи у Предсједништву сједну и кажу сад ћемо ми то расподијелити како хоћемо, и ту смо имали одређене примједбе на додатна издвајања за Оружан снаге БиХ", рекао је Милорад Којић, посланик у ПД ПС БиХ.
Према приједлогу који је предложило Предсједништво БиХ, буџет институција БиХ за ову годину износи 1,5 милијарди КМ. СНСД није против усвајања буџета БиХ, али јесте против неуставних, незаконитих и неспроводивих рјешења, порука је Николе Шпирића.
Предлагање буџета се налази у истој лепези оних политичких структура који су хтјели да Републику Српску и њено руководство да оптуже за свашта. Уколико се дође до памети па се амандманима тај буџет доведе на нешто што је законито, уставно, проводимо ми ћемо бити ту да гласамо за то. Јуче сте чули изјаву, СНСД није против усвајања буџета, али је против неуставног, незаконитог и непроводивог буџета", рекао је Никола Шпирић, предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.
Наредни корак је да Буџет иде у редовну процедуру и о њему ће ријечи бити на сједници која ће највјероватније бити одржана 29. октобра.
Предсједавајући Представничког дома задужио је посланике да припреме амандмане за ову сједницу како би се покушало доћи до усвајања овог документа.
