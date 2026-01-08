Гоца Тржан се расплакала пред камерама када је угледала једну фотографију

Извор:
Гранд
08.01.2026
19:42
Коментари:0
Гоца Тржан, позната по томе што отворено показује емоције, расплакала се пред камерама када је угледала фотографије са покојним колегом Тошетом Проеским.
- Одакле вам ово?? Ова фотографија је са Сунчаних скала, када се он заправо први пут појавио… Одакле ти ово, зашто ја ово немам? Желим да имам ову фотографију. Боже, ово је тренутак када сам га први пут видјела на Сунчаним скалама и сјећам се да сам помислила ‘Боже, балада у македонском ритму’ и тада смо се договорили да снимимо дует - рекла је Гоца Тржан, не вјерујући шта види.
Свијет
Поплаве и у Албанији: Куће под водом, десетине породица евакуисане
Пјевачица је, са кнедлом у грлу и сузама у очима, признала да није ни знала да ове фотографије постоје, а забиљежио их је Грандов фотограф Зоран Кузмановић Муња.
- Овдје има и фотографија са његове промоције у Београду, сјећам се да смо били у Интерконтиненталу - рекла је Тржан кроз сузе.
На питање о њиховим дружењима, на њеном лицу ипак се појавио осмијех.
- Он је био радознали, амбициозни и заљубљиви дјечак који је све хтио да види, све хтио да проба, сваку дјевојку је хтио да има, осим мене (смијех). Био је флертуша у најбољем смислу те ријечи. Био је пун енергије и пјевао је као сам Бог - испричала је Гоца у разговору за Гранд.
Свијет
Веома риједак призор: Снијег у овој држави након 25 година
Говорећи о томе колико је Тоше био успјешан код дјевојака, додала је:
- Еее, да се не лажемо, и није баш увијек, али био је млад и помало незрео. Дјевојке његових година су падале на њега, док су оне мало озбиљније биле у фазону "чекам да мало порастеш" - рекла је Тржан.
Република Српска
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Друштво
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму