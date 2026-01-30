Logo
"Обнова државе": Вијеће министара одобрило, укидају политичке партије

30.01.2026

Фото: Tanjug / AP / Angelos Tzortzinis

Војна хунта у Буркини Фасо распустила је све политичке странке и укинула правни оквир који је регулисао њихов рад, наводи се у уредби коју је одобрило вијеће министара ове западноафричке државе.

Министар унутрашњих послова Буркине Фасо, Емиле Зербо, истакао је да је ова одлука дио ширег напора за "обнову државе", након, како тврди, раширених злоупотреба и дисфункционалности у вишестраначком систему земље.

Пренос имовине у државно власништво

Зербо је рекао да је владина ревизија показала како је умножавање политичких странака подстицало подјеле и слабило друштвену кохезију.

Декретом су распуштене све политичке странке и политичке формације, а сва њихова имовина биће пренесена у државно власништво, преноси Танјуг.

Прије војних пучева земља је имала више од 100 регистрованих политичких странака, од којих је 15 било заступљено у парламенту након општих избора 2020. године.

Војни режим и регионално савезништво

Буркину Фасо води капетан Ибрахим Траоре, који је преузео власт државним ударом у септембру 2022. године, осам мјесеци након што је војни официр Паул-Хенри Сандаого Дамиба такође пучем свргнуо демократски изабраног предсједника Роцха Марца Кабореа.

Буркина Фасо је удружила снаге са сусједним Малијем и Нигером, које такође воде војне власти, те је формиран Савез држава Сахела (АЕС) с циљем јачања економске и војне сарадње.

