Наша пјевачица проститутка пуштена из притвора?

Извор:

Курир

19.02.2026

21:54

Пјевачица проститутка Електра Елит пуштена је из притвора у ком се налазила од прошле године, сазнаје незванично Курир.

Крајем прошле године појавила се вијест да је Електра из мјешовитог притвора у Швајцарској пребачена у женски притвор јер су надлежни органи процијенили да је то најбоље због безбједносних разлога.

Због чега је била у притвору?

Електра је ухапшена када су специјалне јединице упале у њен стан и привеле је. Ово није први Електрин сусрет са швајцарским правосудним органима. Још 2022. године приведена је током рације у свом салону у чувеној Лангштрасе улици у Цириху.

Тада су са њом ухапшене још три жене и два мушкарца, а сумњало се на разне нелегалне активности, упркос чињеници да је проституција у Швајцарској легална. Како медији преносе, њој је притвор недавно продужен, а на питање какве су прогнозе, адвокат је био кратак:

- "Нису добре".

До објаве овог текста Електра нам није одговарала на позиве како би потврдила информацију.

(Курир)

