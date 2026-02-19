Наша пјевачица проститутка пуштена из притвора?

Извор:
Курир
19.02.2026
21:54
Коментари:0
Пјевачица проститутка Електра Елит пуштена је из притвора у ком се налазила од прошле године, сазнаје незванично Курир.
Крајем прошле године појавила се вијест да је Електра из мјешовитог притвора у Швајцарској пребачена у женски притвор јер су надлежни органи процијенили да је то најбоље због безбједносних разлога.
Електра је ухапшена када су специјалне јединице упале у њен стан и привеле је. Ово није први Електрин сусрет са швајцарским правосудним органима. Још 2022. године приведена је током рације у свом салону у чувеној Лангштрасе улици у Цириху.
Тада су са њом ухапшене још три жене и два мушкарца, а сумњало се на разне нелегалне активности, упркос чињеници да је проституција у Швајцарској легална. Како медији преносе, њој је притвор недавно продужен, а на питање какве су прогнозе, адвокат је био кратак:
- "Нису добре".
До објаве овог текста Електра нам није одговарала на позиве како би потврдила информацију.
(Курир)
Сцена
30 мин0
Сцена
5 ч1
Сцена
6 ч0
Сцена
6 ч0
Најновије
Најчитаније
22
07
22
07
21
54
21
38
21
32
Тренутно на програму