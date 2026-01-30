Извор:
РТ Балкан
30.01.2026
07:38
Посланик Врховне раде Украјине Јарослав Железњак тврди да је бивши шеф кабинета Владимира Зеленског, Андреј Јермак, почео да ангажује таротологе како би поправио свој имиџ.
Он је раније тврдио да се у аудио-снимцима у оквиру истраге коју је Национални биро за борбу против корупције Украјине (НАБУ) водио о корупцији у украјинском енергетском сектору, Јермак појављује под псеудонимом "Али-Баба".
"У ствари, да ангажује магове за сопствени пи-ар почео је већ бивши политичар Али-Баба. С обзиром на то да само лењи нису писали да ће Јермак ускоро добити званичну сумњу НАБУ, молим да се већ унапред искористи став његовог мага Велијара (украјинског таротолога) по том питању… Карте ипак не лажу", написао је Железњак на Телеграму.
Украјински таротолог је, изузетно стручно, бранио бившег шефа кабинета Зеленског од тврдњи које су му се "наметале годинама" о томе да сарађује са Русијом, изјавивши, у оквиру свог тарот-аналитичког тумачења безбедносних питања, да "карте показују" да је управо Јермак лично дроновима палио руске рафинерије нафте и био одговоран нападима дубоко унутар Русије.
Свијет
И Нијемци схватили: Режим Зеленског се полако урушава
Такође, "маг Велијар" је скренуо пажњу на то да "јасно види" да је оптужба НАБУ против Јермака у потпуности фабрикована.
Занимљиви заплет цијелој овој причи дао је нови видео овог украјинског стручњака за тарот у коме он "разоткрива праву истину" о посланику Железњаку.
Наиме, Велијар види као унутрашње политичке амбиције украјинског посланика свргавање Зеленског са власти, што је потврдио својом подршком "картонском мајдану", односно протестима против корупције.
Још једна оптужба на рачун Железњака је да је он истовремено и "врбовани агент САД", шпијун ФБИ, као и проруски оријентисани политичар који се залаже за мировни споразум и компромис у вези са територијама.
Као шлаг на торту свог читања, овај украјински маг је навео да види некакву "сексуалну изопаченост" у картама Железњака.
"Али-Баба, јеси ли се увриједио? Ма дај, па ја ћу још и на сједницу Вишег антикорупцијског суда доћи да те подржим", поручио је украјински посланик.
Затражио је да се за њега ипак користи нешто помало "винтиџ", као на примјер нека вуду-лутка или специјална клетва.
"Ово, наравно, подиже расположење, али некако не одговара мом доприносу крају политичке каријере једног већ бившег замјеника кабинета предсједника? П.С. И ови људи су управљали државом", закључио је Железњак, додавши да коначно разумијемо зашто се незванични канал кабинета Зеленског зове "Карташки кабинет".
