"Зеленски и Европљани представљају лицемјерје као храброст"

СРНА
27.01.2026
14:05
Предсједник Украјине Владимир Зеленски и његови европски партнери немају било какву стратегију у тренутној фази украјинског сукоба и само настављају крвопролиће са колективним лицемјерјем које представљају као храброст, изјавио је амерички економиста и професор Универзитета Колумбија Џефри Сакс.
Он је у интервјуу за италијански лист "Ил фато квотидијано" нагласио да је цијели рат у Украјини постао велико страдање украјинског народа, без било какве реалне стратегије Зеленског и његових сарадника или западних лидера који упорно настављају да му пружају подршку.
"Умјесто да разумно процијене шта може да се уради у овој ситуацији, по којој цијени и од какве ће то бити користи, Зеленски и Европљани једноставно продужавају крвопролиће. То је колективно лицемјерје прерушено у храброст", рекао је Сакс.
Према његовим ријечима, давање 800 милијарди долара помоћи Украјини је "чиста фантазија".
"Нико неће издвојити толику суму. То могу да буду пусте жеље, али нема конкретног плана", навео је Сакс.
Он је истакао да је Европа постала заробљеник сопствене русофобије.
"Ако Европа призна да Русија није непријатељ, већ дио ње, снабдјевач јефтиним енергетским ресурсима и природни партнер у трговини и улагањима, онда може да преокрене свој економски и геополитички пад", закључио је Сакс.
