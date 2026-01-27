Олуја „Чандра“ хара Уједињеним Краљевством: Затворено на стотине школа, блокирани главни путеви

Извор:
Спутник Србија
27.01.2026
12:52
Због велике олује Чандра која је погодила Уједињено Краљевство (УК) данас је затворено на стотине школа, а блокирани су и бројни путеви.
„Укупно 242 школе су данас затворене у Сјеверној Ирској због тешких временских услова“, саопштено је на веб-сајту владе земље, преноси Скај њуз.
Жути ниво упозорења због вјетра на снази је у Сјеверној Ирској данас до 21 час увече.
Метеоролошка служба каже да ће олуја донијети веома јаке вјетрове и да летећи отпад може довести до повреда и опасности по живот.
Удари ветра између 97 и 113 километара на сат погодиће источне и сјеверне дијелове Сјеверне Ирске, а на неколико приобалних локација бице забиљежен удар од 120 километара на сат.
Широм УК затворено је више главних путева због олује.
Како је наведено, у питању су путеви у Девону, Сомерсету и Дорсету.
