Logo
Large banner

Олуја „Чандра“ хара Уједињеним Краљевством: Затворено на стотине школа, блокирани главни путеви

Извор:

Спутник Србија

27.01.2026

12:52

Коментари:

0
Олуја „Чандра“ хара Уједињеним Краљевством: Затворено на стотине школа, блокирани главни путеви
Фото: Pixabay

Због велике олује Чандра која је погодила Уједињено Краљевство (УК) данас је затворено на стотине школа, а блокирани су и бројни путеви.

„Укупно 242 школе су данас затворене у Сјеверној Ирској због тешких временских услова“, саопштено је на веб-сајту владе земље, преноси Скај њуз.

Жути ниво упозорења због вјетра на снази је у Сјеверној Ирској данас до 21 час увече.

Метеоролошка служба каже да ће олуја донијети веома јаке вјетрове и да летећи отпад може довести до повреда и опасности по живот.

Удари ветра између 97 и 113 километара на сат погодиће источне и сјеверне дијелове Сјеверне Ирске, а на неколико приобалних локација бице забиљежен удар од 120 километара на сат.

Широм УК затворено је више главних путева због олује.

Како је наведено, у питању су путеви у Девону, Сомерсету и Дорсету.

(спутник србија)

Подијели:

Тагови:

Олуја

Уједињено краљевство

Олуја Чандра

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

снијег америка

Свијет

Олуја односи животе: Преминуло најмање 20 људи, нема струје, отказани летови

5 ч

0
"Апокалипса" у САД: Олуја однијела најмање 7 живота, без струје милиони људи, отказивани летови

Свијет

"Апокалипса" у САД: Олуја однијела најмање 7 живота, без струје милиони људи, отказивани летови

1 д

0
САД на ивици катастрофе: Двије особе умрле, 800.000 људи без струје

Свијет

САД на ивици катастрофе: Двије особе умрле, 800.000 људи без струје

1 д

2
Avion

Свијет

Због олује отказано више од 900 авионских летова

2 д

0

Више из рубрике

Опала продаја вотке у Русији

Свијет

Опала продаја вотке у Русији

44 мин

0
лед

Свијет

"Црни лед" у Њемачкој: Издато упозорење за возаче

1 ч

0
"Црни лед" у Њемачкој: Издато упозорење за возаче

Свијет

"Црни лед" у Њемачкој: Издато упозорење за возаче

1 ч

0
Бијела кућа демантовала писање "Фајненшел тајмса"

Свијет

Бијела кућа демантовала писање "Фајненшел тајмса"

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

11

Исповијест сурогат мајке: Сви мисле да је предаја бебе најтежа, али није

13

11

Анђелка Кузмић објаснила како је дошло до договора са мљекарима

13

10

Дијамант мијења власника, ево ко их купује

13

04

Маринковић оперисан, ево колика пауза слиједи

13

00

Ако купујете полован ауто из Њемачке, опрез! Eво како функционише нова превара, ни пара ни возила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner