Дмитријев: Шта је потребно за мир у Украјини

Извор:

СРНА

27.01.2026

10:21

Дмитријев: Шта је потребно за мир у Украјини
Фото: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Повлачење украјинске војске из Донбаса представља један од услова за постизање мира у Украјини, навео је директор Руског фонда за директна улагања Кирил Дмитријев.

"Повлачење из Донбаса је пут ка миру у Украјини", написао је Дмитријев на "Иксу".

Представници САД, Русије и Украјине одржали су током викенда састанак у Абу Дабију, а наставак трилатералних преговора у вези са постизањем мира планиран је касније ове седмице.

Руска војна операција 2026

