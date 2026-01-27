Дмитријев: Шта је потребно за мир у Украјини

Извор:
27.01.2026
Повлачење украјинске војске из Донбаса представља један од услова за постизање мира у Украјини, навео је директор Руског фонда за директна улагања Кирил Дмитријев.
"Повлачење из Донбаса је пут ка миру у Украјини", написао је Дмитријев на "Иксу".
Представници САД, Русије и Украјине одржали су током викенда састанак у Абу Дабију, а наставак трилатералних преговора у вези са постизањем мира планиран је касније ове седмице.
