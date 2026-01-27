Зеленски спреман да се састане са Путином

Извор:
Украјински министар спољних послова Андриј Сибиха изјавио је да је предсједник Владимир Зеленски спреман да се лично састане са руским предсједником Владимиром Путином да би разговарали о територијалним питањима и нуклеарној електрани "Запорожје", коју контролише Русија.
"Као што знате, најосјетљивија питања и даље нису ријешена. Управо да би их ријешио, предсједник је спреман да се састане са Путином и разговара о томе", рекао је Сибиха листу "Европска правда".
Сибиха је додао да Украјина планира да потпише мировни споразум у 20 тачака, који је иницирао амерички предсједник Доналд Трамп и да очекује да ће САД потписати споразум са Русијом.
Према његовим ријечима, ЕУ неће бити дио тог плана, иако остаје "присутна" у процесу преговора и у гаранцијама из домена безбједности.
"Разговори су у току и тренутни облик споразума није коначан", рекао је Сибиха.
Први састанак трилатералне радне групе Русија-САД-Украјина за безбједносна питања одржан је у Абу Дабију у петак и суботу.
