Нуде милион евра за само једну информацију

Њемачка је понудила награду од милион евра за информације које би довеле до хапшења осумњичених крајње левичарских екстремиста, одговорних за подметнути пожар који је раније овог мјесеца изазвао масовни прекид у снабдијевању електричном енергијом у Берлину.
Полиција трага за члановима групе Вулкангрупе (Група Вулкан), која је преузела одговорност за напад, преноси Еуроњуз. Због инцидента је око 45.000 домаћинстава и 2.200 компанија на југозападу њемачке пријестонице остало без струје скоро седам дана, усред зиме. Ријеч је о најдужем прекиду у снабдијевању електричном енергијом у Берлину од краја Другог свјетског рата.
Крајње левичарска Вулкангрупа у више објава на интернету преузела је одговорност за напад, наводећи да им је циљ био напад на индустрију фосилних горива, а не изазивање нестанка електричне енергије.
Њемачки министар унутрашњих послова Александер Добриндт најавио је одлучан одговор државе приликом објаве награде. Он је истакао да ће безбједносне агенције бити значајно ојачане у борби против левог екстремизма, додајући да је, како је навео, „примјерено нагласити озбиљност ситуације наградом ове величине“.
Добриндт је најавио да ће полиција покренути јавну кампању за прикупљање дојава, која ће обухватити дијељење летака и постављање плаката у берлинском метроу.
Самопрозвана Вулкангрупа активна је од 2011. године и, према подацима њемачких обавјештајних служби, одговорна је за више подметања пожара у Берлину и околини. Група је преузела одговорност и за подметнути пожар 2024. године, који је довео до обуставе производње у Теслиној фабрици аутомобила у Берлину, пише Еуроњуз.
Посљедњи инцидент, изазван пожаром усмјереним на сноп високонапонских каблова, указао је на озбиљне безбједносне пропусте у заштити кључне инфраструктуре њемачке престонице. Све се догађа у тренутку када Берлин изражава забринутост због могућих саботажа повезаних са Русијом.
Према наводима њемачких званичника, Њемачка се већ годинама суочава са руском кампањом саботажа, шпијунаже и дезинформација, усмереном на дестабилизацију земље, која је један од кључних снабдјевача војне помоћи Украјини и важно логистичко чвориште НАТО савеза. Москва је те оптужбе одбацила.
Берлински званичници суочили су се и са критикама због брзине и обима реакције на вишедневни нестанак електричне енергије. Добриндт је у уторак најавио да ће Бундестаг током ове седмице усвојити нови закон о унапређењу заштите кључне инфраструктуре.
Међутим, нацрт закона већ је наишао на критике дијела енергетског сектора и пословне заједнице, који упозоравају да би могао бити превише бирократски и недовољно ефикасан. Поједини стручњаци указују и на ризик да би закон могао наметнути превелики степен транспарентности о кључним инфраструктурним објектима, што би могли злоупотребити злонамерни актери.
Добриндт је признао да се, како је рекао, „већ сада објављује превише јавних информација о кључној инфраструктури“.
