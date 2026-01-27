Четири посла која носе мањи стрес и велику плату

27.01.2026
21:34
Коментари:0
Да ли седмице завршавате са осјећајем страха пред радну седмицу која долази? Нисте сами. Култура претјераног рада довела је многе професионалце до ивице издржљивости.
Подаци то потврђују. Једнако забрињавајућа као сагоријевање била је и ниска плата. Али како то пустити када је одувијек важило правило да велика плата захтијева рад у окружењу са пуно стреса? Па, то увјерење можда је мит.
Како све више људи тражи мирне послове, јасно је да постоји огромна потражња за каријерама које цијене добробит запослених.
Добра вијест је да не морате да жртвујете свој мир због велике плате. Ево четири посла са ниским стресом и високом платом која то доказују:
Технички писци су преводиоци корпоративног свијета. Они узимају сложене информације о производу или услузи и претварају их у јасна, лако разумљива упутства, водиче и документацију за подршку. Њихов посао је да разјасне компликовано.
Ова улога је савршена за оне који воле структуру. Рад техничког писца је пројектно оријентисан. Такође, са јасним роковима и прецизно дефинисаним „завршеним“. Ваш успјех као техничког писца зависи од јасноће и тачности вашег писања. Заборавите на играње канцеларијских игара и бригу о присуству на бескрајним састанцима
Послови техничког писца добро су плаћени због њиховог директног утицаја на профит компаније. Компаније их сматрају вриједном инвестицијом због њихових изванредних вјештина у припреми документације. Ове вјештине штеде компанијама милионе тако што смањују скупе позиве корисничкој подршци и побољшавају задовољство корисника.
Према подацима са Glassdoor-a, технички писци, без обзира на године искуства и индустрију, имају просјечну укупну плату од 102.000 долара годишње. Ово је идеално за људе који воле детаље. Ако имате искуство као наставник, уредник или сте особа којој сви траже да објасни ствари, ваше вјештине су природан избор за ову улогу.
Актуари су математичари ризика у пословном свијету, који углавном раде у осигурању и финансијама. Они користе статистику, финансијску теорију и анализу података како би израчунали финансијски утицај ризика и неизвјесности.
Ова улога је дубоко аналитичка и независна. Радите са подацима и провјерљивим моделима. То нема никакве везе са канцеларијском драмом. То је класична „дубока радна“ каријера која награђује мирну концентрацију и логичко размишљање.
Ауто-мото
Једна земља спушта царине на европске аутомобиле
Актуари добро зарађују јер представљају финансијску основу осигуравајућих компанија и финансијских институција.
Њихова способност да прецизно одреде цијену ризика директно утиче на профитабилност. То је веома цијењена професија са ригорозним процесом сертификације. Просјечна годишња плата је 125.770 долара (према извјештају Канцеларије САД за радну статистику из маја 2024).
Овај посао је сан за свакога ко воли математику, статистику и рјешавање сложених загонетки. Ако вам бројеви и логика пружају задовољство, ово је каријерни пут са огромном стабилношћу и финансијским наградама.
Заборавите стереотипе о библиотекарима који само позајмљују књиге. Корпоративни библиотекари су висококвалификовани стручњаци за информације.
Они раде за адвокатске фирме, медицинске компаније или велике корпорације. Ови стручњаци управљају вриједним базама података, спроводе кључна истраживања и осигуравају да доносиоци одлука имају тачне информације управо када су им потребне.
Можда дјелује стресно, али заправо је посао са ниским стресом јер је оријентисан на пружање услуге и често се одвија у мирном, фокусираном окружењу. „Клијенти“ су ваше колеге из фирме. Рад је пројектно оријентисан, што вам омогућава да се фокусирате на један истраживачки задатак.
У областима попут права, финансија или истраживања и развоја, посједовање тачних информација брже од конкуренције представља огроман конкурентски потенцијал.
Компаније у овим индустријама спремне су да добро плате ове специјализоване библиотекаре због њихове стручности у управљању и проналажењу кључних података.
Плате искусних корпоративних библиотекара често достижу 123.000 долара годишње, према подацима са Glassdoor-a.
Ова улога је савршена за високо организоване људе који воле истраживање и уношење реда у хаос. Ако сте особа која воли да прави савршене табеле, размотрите каријеру као корпоративни или истраживачки библиотекар.
Умјесто да будете општи графички дизајнер који се такмичи за сваки пројекат логотипа и сајта, специјализовани дизајнер постаје експерт у једној, високо вриједној области.
На примјер, медицински илустратор за фармацеутске компаније, дизајнер презентација за руководиоце или стручњак за визуализацију података у финансијским фирмама.
Када сте стручњак у својој области, ангажују вас као експерта, а не само као „помоћне руке“. То значи више поштовања за ваш процес, мање субјективних исправки и мању конкуренцију. Као и код већине послова са ниским стресом, рад је пројектно оријентисан, што вам даје вријеме да се посветите свом занату.
Дубока стручност је ријетка и драгоцјена. Генерално, дизајнерске улоге спадају међу најбоље плаћене послове за креативне људе. Као специјализовани дизајнер, ваше искуство може вам донијети и до 110.000 долара годишње, према подацима са Glassdoor-a о просјечној укупној заради медицинских илустратора.
Ова каријера је намијењена креативним особама које такође воле детаље и желе да постану „стручњак за све“ у својој специфичној области.
Вјеровање да морате жртвовати своје благостање због велике плате је застарјело. Тражећи послове који цијене дубоки рад, стручност и мирно, фокусирано окружење, можете изградити успјешну каријеру која подржава ваше финансијске циљеве и штити ваш мир и ментално здравље, преноси Форбес Црна Гора.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму