Кошарац: "Хидроелектране на Дрини" један од најважнијих енергетских стубова Српске

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац истакао је да је предузеће "Хидроелектране на Дрини" један од најважнијих енергетских стубова Републике Српске, осигуравајући стабилност снабдијевања и висок квалитет електричне енергије.
Кошарац је навео да му је част и велико задовољство што је данас у Вишеграду присуствовао обиљежавању Савиндана, крсне славе "Хидроелектрана на Дрини".
Он је додао да је ово предузеће један од најважнијих покретача привредног развоја источног дијела Републике Српске, те да је посебно поносан на њихов социјални сензибилитет и подршку коју пружају локалним заједницама у Српској.
"У доброј вјери да ћемо у годинама пред нама прослављати нове успјехе "Хидроелектрана на Дрини", мом пријатељу, директору Недељку Перишићу и свим радницима упућујем срдачне честитке", написао је Кошарац на Инстаграму.
