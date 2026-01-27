Logo
Large banner

Кошарац: "Хидроелектране на Дрини" један од најважнијих енергетских стубова Српске

27.01.2026

18:24

Коментари:

0
Кошарац: "Хидроелектране на Дрини" један од најважнијих енергетских стубова Српске
Фото: АТВ

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац истакао је да је предузеће "Хидроелектране на Дрини" један од најважнијих енергетских стубова Републике Српске, осигуравајући стабилност снабдијевања и висок квалитет електричне енергије.

Кошарац је навео да му је част и велико задовољство што је данас у Вишеграду присуствовао обиљежавању Савиндана, крсне славе "Хидроелектрана на Дрини".

Он је додао да је ово предузеће један од најважнијих покретача привредног развоја источног дијела Републике Српске, те да је посебно поносан на њихов социјални сензибилитет и подршку коју пружају локалним заједницама у Српској.

Састанак

Република Српска

Минић разговарао са представницима мљекара: Задовољни постигнутим договором

"У доброј вјери да ћемо у годинама пред нама прослављати нове успјехе "Хидроелектрана на Дрини", мом пријатељу, директору Недељку Перишићу и свим радницима упућујем срдачне честитке", написао је Кошарац на Инстаграму.

Подијели:

Таг:

Сташа Кошарац

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Жељка Цвијановић у Лакташима

БиХ

Цвијановић: Политичко Сарајево жели дестабилизовати Српску

4 ч

0
Европа упозорила БиХ: Полицајци млате ухапшене, домови социјалне заштите смрде на урин и фекалије

БиХ

Европа упозорила БиХ: Полицајци млате ухапшене, домови социјалне заштите смрде на урин и фекалије

5 ч

0
Цвијановић: Нисам гласала за закључке у вези са БХРТ-ом

БиХ

Цвијановић: Нисам гласала за закључке у вези са БХРТ-ом

6 ч

1
Форто "ударио" на СДА због превозника

БиХ

Форто "ударио" на СДА због превозника

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

17

Лото резултати 8. коло (27. јануар 2026): Извучени бројеви и Џокер комбинација

20

06

Пијани возач слетио са пута, па покушао побјећи полицији

19

53

Кошаркаши Борца против Сутјеске за пласман у плеј-оф Аба 2 лиге

19

52

Крвљу исказали оданост Двоглавом орлу: Огласио се ПАОК након трагичне несреће

19

52

Проглашен мртвим, па га вратили у живот: Оно што је ''видио'' памтиће цијелог живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner