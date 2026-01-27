Logo
Цвијановић: Нисам гласала за закључке у вези са БХРТ-ом

Извор:

СРНА

27.01.2026

14:07

Коментари:

1
Цвијановић: Нисам гласала за закључке у вези са БХРТ-ом
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је Срни да је на данашњој ванредној сједници гласала против закључака о БХРТ и да је прегласана, јер су усвојени закључци тенденциозни, једнострани и као такви неприхватљиви.

"Очигледно је да /члан Предсједништва БиХ Денис/ Бећировић није ни затражио сједницу са циљем рјешавања проблема, већ да би комплетну кривицу за стање у БХРТ-у покушао свалити на Републику Српску и Радио-телевизију Републике Српске /РТРС/", истакла је Цвијановић за Срну упитана да прокоментарише данашњу ванредну сједницу Предсједништва и усвајање закључака о БХРТ-у.

Цвијановић је појаснила да у Бећировићевим закључцима, за које је гласао и Жељко Комшић, није споменуто да БХРТ и Федерална телевизија нису уплаћивали средства од маркетинга РТРС-у.

"Ниједном ријечју није споменуто то што у једном дијелу ФБиХ наплата РТВ таксе уопште не функционише, нити је понуђено било какво рјешење за тај проблем. Неки очигледно мисле да би Република Српска и њени грађани у већем дијелу требало да финансирају јавне емитере, иако је то заједничка обавеза", нагласила је Цвијановић.

Према њеним ријечима, дио одговорности за овакво стање свакако лежи и на чињеници да је БХРТ самостално и мимо закона одлучивала да конзумира одређена права и закључује скупе уговоре за реализацију одређених спортских и културних програмских садржаја.

У сваком случају, нагласила је Цвијановић, проблем БХРТ-а је много сложенији него што то Бећировић покушава да прикаже.

"Потребно га је посматрати интегрално и рјешавати одговорним дијалогом надлежних институција на свим нивоима власти, а не злоупотребљавати га у политикантске сврхе", закључила је Цвијановић.

Предсједништво БиХ је на ванредној сједници, одржаној на приједлог Бећировића, прегласавањем српског члана Предсједништва БиХ, усвојило закључке у вези са БХРТ.

У усвојеним закључцима Бећировић и Комшић, између осталог, сматрају да је главни узрок стања у БХРТ "кршење Закона о Јавном радио-телевизијском сервису БиХ и других повезаних прописа од Јавног радио-телевизијског сервиса Републике Српске".

Тагови:

Жељка Цвијановић

Предсједништво БиХ

