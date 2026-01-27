Европа упозорила БиХ: Полицајци млате ухапшене, домови социјалне заштите смрде на урин и фекалије

Извор:
АТВ
27.01.2026
14:34
Коментари:0
Европски Комитет за спречавање тортуре и нечовјечног или понижавајућег поступања (CPT) изразио је озбиљну забринутост због навода о полицијском злостављању, као и због нехуманих и понижавајућих услова у затворима и установама социјалне заштите у Босни и Херцеговини!
У извјештају објављеном данас, а који се односи на посјету БиХ од 2. до 13. септембра 2024. године, CPТ наводи да је током посјете испитиван третман особа лишених слободе у полицијским агенцијама на државном, ентитетском и кантоналном нивоу, стање у затворским установама, као и услови у три дома социјалне заштите у оба ентитета. Посебна пажња посвећена је и страним држављанима ухапшеним по основу имиграционих прописа.
Како се наводи у извјештају CPT је поново запримио бројне наводе о физичком злостављању притворених особа од стране полицијских службеника у оба ентитета. Према исказима, злостављање је укључивало шамаре, ударце песницама и ногама, ударце палицама, као и ударце кундаком пиштоља или аутоматског оружја по различитим дијеловима тијела.
”Најчешће се као одговорне јединице наводе специјалне интервентне јединице полиције Кантона Сарајево и Тузланског кантона, Жандармерија и Специјална антитерористичка јединица (САЈ) МУП-а Републике Српске. CPT закључује да особе лишене слободе од стране ових структура имају стваран ризик од физичког злостављања и озбиљних повреда, нарочито током акција усмјерених на борбу против наркотика и организованог криминала”, саошптио је Комитет Савјета Европе.
Комитет препоручује да министарства унутрашњих послова на ентитетском и кантоналном нивоу јасно прогласе политику нулте толеранције према тортури и злостављању, уведу обавезну аудио-визуелну евиденцију полицијских саслушања, унаприједе обуку о техникама физичке контроле и осигурају независну процјену пропорционалности употребе силе.
Иако CPT констатује смањење затворске популације и напоре на обнови затворске инфраструктуре, озбиљни проблеми и даље постоје. Посебно се критикује пракса смјештања затвореника у тапациране ћелије са луђачким кошуљама у Казнено-поправном заводу Зеница, за коју се тражи хитно укидање.
У притворском одјељењу КПЗ Тузла, услови су оцијењени као испод минималних стандарда, уз пренатрпаност, лошу вентилацију, неодржавање, лошу хигијену и присуство штеточина. CPT упозорава и на озбиљне недостатке у здравственој заштити затвореника, посебно због недовољног броја медицинског особља.
Жене у притвору и даље су, како се наводи, фактички изложене дуготрајној изолацији због расцјепканости затворског система, а Комитет препоручује увођење посебних љекарских прегледа ради идентификације менталних и других рањивости, укључујући претходно претрпљено насиље.
Посебно узнемирујући дио извјештаја односи се на стање у установама социјалне заштите. У три дома која су посјећена, животни услови су описани као изузетно лоши, без основног одржавања, чистоће и хигијене.
Најгора ситуација забиљежена је у павиљонима IV и V Дома у Вишеграду, гдје су простори запуштени, са поломљеним вратима и намјештајем, уз несносан смрад урина и фекалија. Поједини корисници лежали су у прљавој постељини натопљеној урином или изметом, без јастука или покривача, док су поједини боравили потпуно наги. CPT оцјењује да овакви услови могу представљати нечовјечно и понижавајуће поступање и захтијева хитне мјере санације.
У једном случају, жена је због опасности од самоповређивања била везана за кревет текстилним тракама даноноћно – и то неколико година. Комитет је затражио хитно проналажење алтернативних рјешења и смањење употребе физичких средстава присиле.
Изузетно лоши услови забиљежени су и за стране држављане задржане у контејнеру у Рестриктивној зони Аеродрома Сарајево. Једна мајка са дјецом, укључујући малу дјецу, била је затворена три дана без икаквих активности и без приступа боравку на отвореном.
CPT је затражио да се контејнер хитно замијени адекватним објектом за задржавање особа којима је одбијен улазак у земљу. У Имиграционом центру Лукавица забиљежени су вјеродостојни наводи о тешком физичком злостављању особе са озбиљним менталним поремећајем, коју је делегација затекла у критичном стању, у самици и без адекватне психијатријске његе.
Власти Босне и Херцеговине су у одговору на препоруке CPT-а навеле да су предузете мјере у области обуке полицијских службеника, унапријеђени механизми пријављивања и истраге полицијског злостављања, те да је у оквиру Институције омбудсмена БиХ успостављен Национални превентивни механизам за спречавање тортуре, са дефинисаном кадровском и оперативном структуром.
Најновије
Најчитаније
15
47
15
44
15
41
15
40
15
34
Тренутно на програму