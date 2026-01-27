Logo
Large banner

Једна земља спушта царине на европске аутомобиле

27.01.2026

21:13

Коментари:

0
Једна земља спушта царине на европске аутомобиле
Фото: S. von Hoerst/Pexels

Индија се спрема за велики заокрет у политици заштите домаће ауто-индустрије. Након деценија високих намета, царине на аутомобиле произведене у Европској унији могле би да падну са 110 на 40 одсто.

Према приједлогу трговинског споразума између Индије и ЕУ, снижене царине важиле би за до 200.000 аутомобила годишње са класичним (СУС) моторима, уз план да се у наредним годинама додатно смање – чак до 10 одсто.

Електрични аутомобили из Европе би, међутим, били изузети из овог режима током првих пет година, како би се заштитили домаћи произвођачи попут Махиндре и Тате.

Повластице би се односиле само на аутомобиле скупље од 15.000 евра, чиме се директно штите масовни модели домаћих брендова, прије свега Марути Сузукија, који доминирају приступачним сегментом тржишта.

Иако је договор још у фази преговора и детаљи нису коначни, јасно је да ЕУ произвођачи у Индији виде велику шансу.

Индија је тренутно треће највеће тржиште нових аутомобила на свијету, са око 4,4 милиона продатих возила годишње, а процјене говоре да би до 2030. та бројка могла да порасте на шест милиона.

Европски брендови за сада имају мање од четири одсто тржишног уд‌јела, што овај споразум чини посебно значајним за њихов будући раст, преноси б.92.

Подијели:

Таг:

Аутомобил

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Научници указују на ризик од глобалне катастрофе

Наука и технологија

Научници указују на ризик од глобалне катастрофе

4 ч

0
Руски научници програмирали роботску руку која користи мождане сигнале

Наука и технологија

Руски научници програмирали роботску руку која користи мождане сигнале

8 ч

0
Јутјуб платформа телефон

Наука и технологија

Јутјуб добија још више АИ функција

1 д

0
Мета прави заокрет: Шта планирају?

Наука и технологија

Мета прави заокрет: Шта планирају?

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

20

Трамп: Куба ће ускоро пропасти

22

16

Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

22

16

Детаљи незгоде у Сарајеву: Дјевојчица (10) задобила тешке повреде

22

10

Централне вијести, 27.01.2026.

21

58

Зеленски спреман да се састане са Путином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner