Једна земља спушта царине на европске аутомобиле

Индија се спрема за велики заокрет у политици заштите домаће ауто-индустрије. Након деценија високих намета, царине на аутомобиле произведене у Европској унији могле би да падну са 110 на 40 одсто.
Према приједлогу трговинског споразума између Индије и ЕУ, снижене царине важиле би за до 200.000 аутомобила годишње са класичним (СУС) моторима, уз план да се у наредним годинама додатно смање – чак до 10 одсто.
Електрични аутомобили из Европе би, међутим, били изузети из овог режима током првих пет година, како би се заштитили домаћи произвођачи попут Махиндре и Тате.
Повластице би се односиле само на аутомобиле скупље од 15.000 евра, чиме се директно штите масовни модели домаћих брендова, прије свега Марути Сузукија, који доминирају приступачним сегментом тржишта.
Иако је договор још у фази преговора и детаљи нису коначни, јасно је да ЕУ произвођачи у Индији виде велику шансу.
Индија је тренутно треће највеће тржиште нових аутомобила на свијету, са око 4,4 милиона продатих возила годишње, а процјене говоре да би до 2030. та бројка могла да порасте на шест милиона.
Европски брендови за сада имају мање од четири одсто тржишног удјела, што овај споразум чини посебно значајним за њихов будући раст, преноси б.92.
