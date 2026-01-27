Logo
Руски научници програмирали роботску руку која користи мождане сигнале

Извор:

Спутник Србија

27.01.2026

14:08

Научници са руског Новосибирског државног техничког универзитета развили су хардверски и софтверски систем који може да контролише роботску руку препознавањем можданих импулса корисника и могао би да се користи за помоћ особама са инвалидитетом.

Интерфејс мозак-рачунар (БЦИ) је технологија која директно размењује информације између мозга и електронског уређаја без потребе за физичком интеракцијом, саопштила је прес-служба Новосибирског државног универзитета, преносе руски медији.

Интерфејс претвара мождане сигнале у команде за контролу рачунара, протеза и других уређаја, помажући пацијентима са моторичким оштећењима да комуницирају, куцају и позивају помоћ.

,,Развијен је хардверски и софтверски систем који интегрише све неопходне кораке: снимање сигнала са слушалица, анализу реакције мозга корисника на скуп фреквенција и креирање личног профила, подешавање фото-симулатора на оптималне фреквенције корисника, препознавање команди у реалном времену и њихово преношење ради контроле робота или других уређаја“, саопштили су из прес-службе универзитета.

(спутник србија)

