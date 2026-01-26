Јутјуб добија још више АИ функција

Извор:
Ускоро ћете моћи да правите Shorts видео-снимке користећи АИ-генерисану верзију себе.
Јутјуб је подједнако опрезан када је у питању пораст такозваног "АИ смећа" као и корисници, али управо зато ће се на платформи у блиској будућности појавити још више АИ-генерисаног садржаја.
У опширној објави на блогу, у којој је представио планове Јутјуба за 2026. годину, извршни директор Нил Мохан рекао је да ће компанија наставити да прихвата ову нову "креативну границу" тако што ће ускоро омогућити креаторима да праве Shorts видео-снимке користећи своје АИ-генерисане ликове.
Мохан није улазио у детаље о томе како ће ова функција тачно радити када буде лансирана, али је признао да су критичан проблем deepfake садржаји који тренутно загађују интернет, те је поново потврдио подршку компаније новим законима, попут NO FAKES Acta.
утјуб такође омогућава својим креаторима да се заштите од неовлашћеног коришћења сопственог лика помоћу функције за детекцију која скенира ново постављене видео-снимке у потрази за подударањима.
Међу осталим новим АИ функцијама поменутим у објави налазе се и платформа Плаyаблес, која је тренутно у бета фази и омогућава прављење игара помоћу модела Гемини 3 уз само један текстуални упит, као и нови алати за креирање музике.
Истовремено, Мохан је рекао да Јутјуб унапређује постојеће системе намијењене борби против спама, кликбејта и АИ садржаја ниског квалитета.
Додао је и да је у децембру у просјеку шест милиона гледалаца дневно гледало више од 10 минута АИ синхронизованог садржаја, упркос проблемима које су сличне функције имале на конкурентским платформама.
Мохан није прецизирао када можемо да очекујемо нову функцију генерисања АИ ликова за Shorts.
