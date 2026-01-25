Logo
Мета прави заокрет: Шта планирају?

25.01.2026

16:18

Мета прави заокрет: Шта планирају?
Фото: Танјуг/АП

Марк Закерберг мјесецима најављује да се повлачи од open-source AI модела, али најновији правац Мете у области AI тек сад почиње да добија јасан облик.

Мета наводно ради на новом моделу, познатом унутар Мете као "Avocado", који би могао означити велики прелаз са њиховог претходног open-source приступа развоју AI.

И CNBC и Bloomberg су извијестили о плановима Мете у вези са "Avocado" моделом, при чему оба медија наводе да би модел "могао бити затвореног, а не отвореног кода".

На "Avocado", који би требало да изађе негд‌је током 2026. године, ради се унутар "ТБД", мање групе у оквиру Meta AI Superintelligence Labs, коју води директор за AI Александар Ванг, који наводно фаворизује затворене моделе, преноси Б92.

Није јасно шта би "Avocado" могао да значи за Llama модел. Раније ове године, Закерберг је изјавио да очекује да ће Мета "наставити да буде лидер" у open-source домену, али да "неће објавити као отворен код све што раде".

Такође је навео забринутост због безбједности у вези са суперинтелигенцијом. Како примећују и CNBC и Bloomberg, Метин прелаз је такође био подстакнут проблемима око објављивања Llame 4.

Модел Llama 4 "Behemoth" касни мјесецима;

The New York Times је раније ове године извијестио да су Ванг и други руководиоци "разговарали о потпуном одустајању" од њега. Поред тога, програмери су наводно били незадовољни Llama 4 моделима који су доступни.

Било је и других потреса унутар AI група у Мети, док је Закерберг потрошио милијарде долара на изградњу тима посвећеног суперинтелигенцији. Такође, ветеран Мете и главни научник за AI Јан Лекун, који је био заговорник опен-соурце приступа и скептичан према великим језичким моделима (LLM), недавно је најавио одлазак из компаније.

