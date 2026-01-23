Потпуно нестала највећа група сунчевих пјега

Извор:
Спутник Србија
23.01.2026
Највећа група сунчевих пјега која се појавила прошле године, означена као комплекс 4294-4298, потпуно је нестала са површине Сунца, саопштила је лабораторија за соларну астрономију Института за истраживање свемира Руске академије наука (РАН).
Према лабораторији, тај комплекс је на врхунцу заузимао површину од око 2,3 хиљаде јединица (милионских дијелова сунчеве хемисфере), чиме спада међу највеће сунчеве пеге у историји.
Поређења ради, недавна област 4341, која је изазвала највећу радијациону олују 21. века, имала је површину од само 500 јединица.
Научници су навели да током свог постојања овај комплекс није произвео ниједну већу експлозију, већ га је Сунце постепено апсорбовало заједно са повезаном енергијом.
Лабораторија је на свом Телеграм каналу истакла да је нестала област "буквално збрисана за два мјесеца".
