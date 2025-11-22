Logo

Ево шта ће ускоро замијенити мобилне телефоне

Извор:

Нова.рс

22.11.2025

10:41

Фото: Unsplash

Марк Закерберг, извршни директор компаније Мета, тврди да ће мобилне телефоне замијенити нови производ.

"Биће као што се десило са рачунарима", рекао је.

Није прошло ни двадесет година откако су паметни телефони постали свакодневна ствар, али и зависност. Међутим, извршни директор компаније Мета, Закерберг, предвиђа да ће их људи ускоро замијенити новом „играчком“ која ће преузети њихову улогу.

"Ово ће се десити већ 30-их година овог вијека. Доћи ће вријеме када ће ваш паметни телефон већину времена остати у вашем џепу. Мислим да ће се то десити 30-их година овог вијека", рекао је он.

Према његовим ријечима, ново технолошко чудо за масе биће такозване паметне наочаре, преноси Нова.рс.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп пружио подршку градоначелнику Њујорка

Мета (која није једина) развија паметне наочаре које ће моћи да фотографишу, снимају видео записе, репродукују музику и видео записе, примају и отварају имејлове и поруке, преводе оно што видимо у реалном времену, приказују руте и упутства до жељених локација у корисничком видном пољу, приказују проширену и виртуелну стварност, пружају информације о објектима које посматрамо, мјере откуцаје срца, крвни притисак... и, наравно, биће повезане са вјештачком интелигенцијом, што ће додатно проширити могућности њихове примјене.

Ако мислите да ће за све ово бити потребна свемирска кацига или гломазне наочаре за виртуелну стварност, гријешите. Према Закерберговим најавама, то ће бити наизглед потпуно обичне наочаре, сличне сунчаним наочарима.

"Исто ће се десити и са рачунарима. Сви их имамо код куће, али углавном користимо мобилне телефоне", каже Закерберг.

Слично, предвиђа он, могло би се десити и са паметним телефонима у наредним годинама.

Мобилни телефон

Mark Zakerberg

