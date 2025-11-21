Да ли треба да се пере флашица за воду? Научници дали јасан одговор

21.11.2025
У својој омиљеној флашици за вишекратну употребу, коју користите на послу, у шетњи или на тренингу, држите само чисту воду и ништа друго.
А да ли, упркос томе, морате да је перете или је довољно само просути устајалу воду?
Стручњаци имају јасан одговор: флашице се прљају без обзира на то којом течношћу су напуњене, пише АП.
Флашице за воду скупљају клице из наших уста када попијемо гутљај, и са наших руку када додирнемо сламчицу или поклопац. Прекривене су ситним, тешко доступним удубљењима и пукотинама које могу постати легла буђи, бактерија и других микроба ако се не орибају.
- То дјелује као нешто тривијално, али је изузетно важно - рекла је медицинска сестра Мишел Непер из Медицинског центра Универзитета у Питсбургу.
Неопране флашице за воду могу изазвати болове у стомаку и свраб у грлу, па чак и погоршати алергије и астму.
Стручњаци се не слажу око тога када и како их треба прати, али се сви слажу у једном: посветите својој флашици мало времена за чишћење, јер је било шта боље него ништа.
- Да ли је то тако велика ствар? Не. Али такође није тешко само опрати своју флашицу - рекао је др Мајк Рен, љекар породичне медицине на Медицинском колеџу Бејлор.
Стручњаци кажу да прљавштину не занима од чега је направљена ваша флашица. Вишекратне металне, пластичне и стаклене флашице постају легло клица, али је већа вјероватноћа да ће пластичне флашице добити огреботине или удубљења изнутра гдје микробни живот може да се угњезди.
Најбоља рутина чишћења је једноставна: користите сунђер или четку за флашице да орибате изнутра и споља топлом, сапуњавом водом, исперите је и оставите да се осуши како би била спремна за сљедеће пуњење. Узак алат или онај у облику жице за чишћење лула може бити користан за приступ сламчицама и уским прорезима.
За дубље прање, научници препоручују да флашицу ставите у машину за судове ако је то безбједно, или да растворите таблету за чишћење протеза у флашици преко ноћи. Рибање раствором топле воде и сирћета или соде-бикарбоне такође дјелује.
Многи стручњаци препоручују једноставно прање сапуницом сваког дана и дубље чишћење једном недјељно. Ако свакодневно чишћење дјелује као превише посла, Рен је рекао да покушате да то урадите бар сваке друге недјеље или слично, док одржавате друге добре навике попут испирања писка изнад судопере приликом сваког пуњења.
Али ако пуните своју вишекратну флашицу другим напицима као што су протеински шејкови или спортски напици, заиста је важно прати је сваког дана. Слатка пића остављају талог који бактерије воле да „грицкају“.
Да ли је у реду оставити воду у вишекратној флашици преко ноћи? Стручњаци се не слажу.
Неки кажу да треба просути остатке прије сваког поновног пуњења, док други препоручују пражњење на сваких неколико сати. Рен каже да је вјероватно у реду оставити мало воде унутра преко ноћи, али да треба испразнити стару воду бар сваких неколико дана.
Ако на флашици има видљиве буђи или течност унутра има чудан мирис, немојте је пити. Избјегавајте поновно пуњење пластичних флашица за једнократну употребу јер хемикалије могу да пређу у воду, а оне су још пуније пукотина и прореза који могу задржавати клице.
Рутине чишћења флашица за воду можда не изгледају исто код свих, али је важно одржавати ту навику - рекла је Ајви Сан, стручњак за угоститељство на Универзитету Јужне Џорџије, која је проучавала контаминацију флашица за воду.
Она пере своју и флашице своје дјеце сапуницом сваког дана.
- Ово је само веома мали корак који предузимамо, али може у великој мјери помоћи нашем здрављу - рекла је Санова.
